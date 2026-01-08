Varese News

Varese Laghi

Proseguono a Varese i lavori di sistemazione idraulica dell’area di Cascina Mentasti

Posizionata la nuova rete idraulica che consentirà di far confluire le acque nel bacino dell'Olona. Senso unico alternato in un tratto di via Monte Nero

Cantiere
Proseguono i lavori di sistemazione idraulica dell’area compresa tra via Peschiera e Cascina Mentasti. Nelle scorse settimane nel punto a valle, in prossimità della rotatoria all’incrocio con via Ca Bassa, è stata posizionata la nuova rete idraulica che consentirà di far confluire le acque nel bacino dell’Olona, per evitare i frequenti allagamenti nell’area di via Peschiera.
Ora i lavori risalgono lungo la via Monte Nero. Per consentire lo svolgimento delle opere, dall’8 gennaio al 7 febbraio, nel tratto di via Monte Nero compreso tra l’intersezione con via Peschiera e il punto in cui confluisce il torrente Poscalla, viene istituito il temporaneo senso unico alternato, con priorità ai veicoli provenienti da via Peschiera in direzione Cascina Mentasti e velocità massima di 30 km/h.
Il Comune di Varese ha infatti trovato una soluzione tecnica adatta ad evitare la chiusura totale di via Monte Nero per un lungo periodo, come era stato ipotizzato inizialmente, accogliendo in tal modo le istanze dei cittadini e trovando una soluzione finalizzata a ridurre il più possibile i tempi di chiusura totale della strada, che avverrà solo per pochi giorni quando i lavori saranno in prossimità del torrente, per consentire alle tubature di attraversare la strada.
L’obiettivo infatti è quello di connettere il torrente Poscalla con le nuove tubature che hanno un diametro più che raddoppiato rispetto a quello attuale, che negli anni si è rivelato estremamente sottodimensionato rispetto alle reali necessità, causando strozzature e comportando frequenti esondazioni del torrente, con danni al manto stradale e fenomeni di dissesto idrogeologico

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 08 Gennaio 2026
