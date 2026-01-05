Protezione Civile di Gallarate, l’appello dell’assessore Germano Dall’Igna: “Ogni volontario è fondamentale”

C’è un presidio silenzioso ma fondamentale che ogni giorno veglia su Gallarate. Un gruppo di uomini e donne che non cercano riflettori, ma che scelgono di esserci, con discrezione e professionalità, quando serve davvero. È la Protezione Civile di Gallarate, una realtà fatta di volontariato, impegno, formazione e spirito di servizio, che rappresenta una delle colonne portanti della sicurezza e della coesione della città.

L’impegno quotidiano dei volontari

La Protezione Civile non è solo emergenze e calamità. È un lavoro quotidiano che passa attraverso la prevenzione, il supporto durante eventi pubblici, la presenza nelle situazioni di rischio e l’assistenza alle fasce più fragili della popolazione. Un presidio discreto che garantisce, ogni giorno, sicurezza, competenza e umanità.

A guidare il gruppo di Gallarate è Pietro Orlandi, coordinatore che negli anni ha costruito una squadra affiatata, capace di rispondere con prontezza alle necessità del territorio. Un gruppo che interviene sul campo ma anche dietro le quinte, durante emergenze, incendi, ricerche di persone scomparse o semplicemente per monitorare e presidiare.

Dall’incendio in città alla tragedia di Cunardo

Gli ultimi giorni dell’anno sono stati un esempio concreto dell’importanza di questo servizio: dall’intervento sull’incendio in via Romagna, gestito con rapidità e competenza, fino alla partecipazione alle ricerche della persona scomparsa a Cunardo, conclusesi con esito tragico. In entrambi i casi, i volontari della Protezione Civile hanno saputo offrire presenza, professionalità e umanità, fianco a fianco con le forze dell’ordine e le istituzioni.

L’appello dell’assessore: «Ogni volontario è fondamentale»

A rendere omaggio a questo impegno è l’assessore comunale alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile Germano Dall’Igna, che in un messaggio rivolto alla cittadinanza sottolinea: «Il loro impegno è un patrimonio collettivo costruito su valori solidi: responsabilità, solidarietà, spirito di squadra. Ogni singolo volontario è fondamentale, perché la sicurezza di una città si costruisce insieme, giorno dopo giorno».

E lancia un invito: «Diventare volontario significa fare la propria parte, aiutare concretamente la comunità, ma anche crescere personalmente, imparare a gestire situazioni complesse e lavorare in squadra. A Gallarate guardiamo al futuro con la consapevolezza che una comunità forte è una comunità partecipe».

Chiunque può avvicinarsi alla Protezione Civile. Non servono “superpoteri”, ma solo la volontà di mettersi al servizio degli altri. La formazione, la guida dei coordinatori e lo spirito di gruppo fanno il resto. In un mondo dove spesso le emergenze arrivano all’improvviso, avere persone preparate e disponibili fa davvero la differenza.