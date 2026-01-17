Pure Radio, nata in salotto e diventata spazio di libertà artistica



Nella nuova puntata di Noise, il programma di approfondimento culturale condotto da Arianna Bonazzi su Radio Materia, si racconta una delle realtà più frizzanti del panorama creativo varesino: Pure Radio. Ospiti della trasmissione i fondatori Lello e Marco, che hanno condiviso la genesi e la visione di un progetto editoriale e musicale nato dal basso, cresciuto tra consolle, meme e tanto spirito di comunità.

Una radio nata in salotto, diventata spazio di libertà artistica

Pure Radio nasce con un obiettivo chiaro: offrire uno spazio libero agli artisti emergenti della provincia di Varese. «All’inizio ci siamo arrangiati con quello che avevamo» – raccontano Lello e Marco – «Abbiamo investito di tasca nostra circa 10.000 euro per l’attrezzatura e adattato una stanza di passaggio in regia».

La radio trasmette in diretta su Twitch e archivia i suoi contenuti su YouTube, mixando innovazione tecnologica e spirito underground. Il tutto con uno stile comunicativo ironico e informale, che punta a far sentire chiunque parte del progetto.

Eventi live, DJ set e marketing ironico

Tra le strategie più efficaci adottate dal collettivo, spicca l’uso creativo dei social: finti litigi tra DJ, meme provocatori e una narrazione autoironica diventano strumenti per “fomentare” l’attesa prima degli eventi. La serata del 24 gennaio ne è un esempio: un “face to face” tra DJ, con due consolle contrapposte, pensato come una vera sfida musicale.

Ma Pure Radio non si ferma alla musica. Tra yoga al parco, eventi al Circolo di Casbeno e collaborazioni con realtà locali come Bad Buss, il progetto si allarga a esperienze multidisciplinari che coinvolgono anche arte visiva, danza e performance.

Aggregazione giovanile e visione per il futuro

«L’obiettivo è creare comunità» – spiegano i fondatori – «e offrire ai giovani spazi dove potersi esprimere senza filtri». Il pubblico non è più solo spettatore, ma parte attiva della scena: chiunque può proporre format, partecipare ai set o contribuire con idee.

Il futuro? È fatto di band dal vivo, nuovi format provocatori (come i “Pure Matrimoni” o le “Pure Risse”) e una sempre maggiore apertura a collaborazioni con altre discipline artistiche.

Pure Radio si conferma così come uno dei progetti più vitali del territorio, capace di coniugare tecnologia, creatività e un forte radicamento locale, parlando una lingua vicina alle nuove generazioni.