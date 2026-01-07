Quando la cucina incontra la solidarietà: al De Filippi la cena del Banco Nonsolopane

Sarà una serata dove la carità diventerà un’opera d’arte, nel vero senso della parola, quella del 30 gennaio. Quel giorno l’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese ospiterà la cena solidale del Banco Nonsolopane, giunta alla sua quarta edizione, con una novità importante: questa volta saranno gli studenti di quarta i veri protagonisti della serata, impegnati nella preparazione di un menu che dovrà coniugare tecnica, creatività e solidarietà sotto la guida dello chef “storico” dellacena di gala, Alessandro Garzillo.

La presentazione dell’evento si è tenuta mercoledì 7 gennaio nel campus della scuola, dove sono stati svelati i dettagli di una serata che si preannuncia ricca di significato e dove sono attese circa 120 persone, per sostenere con la loro presenza un’organizzazione che sul territorio varesino assiste 600 famiglie grazie al lavoro di 300 volontari.

«Noi crediamo che questa sia un’occasione grande per i nostri studenti di poter partecipare a un evento che non è soltanto un evento in cui loro cucinano dei buoni piatti, ma fanno anche solidarietà nei confronti di persone che abitano nel nostro territorio – ha spiegato Laura Broggi, preside dell’Istituto De Filippi – Per noi invece questa è un’occasione per aprire la scuola al territorio: desideriamo che il campus De Filippi non sia soltanto la scuola alberghiera, ma che sia un luogo di incontro in cui i ragazzi possono incontrare delle realtà diverse e possano fare un’esperienza immersiva a 360 gradi, il che vuol dire anche portare la loro capacità al servizio degli altri».

A guidare gli studenti sarà lo chef Alessandro Garzillo, che ha cominciato la sua lunga carriera nella cucina di Gualtiero Marchesi, e che con il Banco Nonsolopane ha costruito negli anni un rapporto speciale. «Tutto è nato durante il Covid, quando chi lavorava nella ristorazione si era trovato improvvisamente fermo e io, come tutti, mi sono domandato cosa fare, una volta a casa – spiega Garzillo – Con Varesenews ci siamo sentiti e abbiamo ideato una rubrica ‘dimmi cosa hai in casa e io ti dico come cucinarlo’, che ha fatto subito successo. Uno del Banco Alimentare, vedendo questa rubrica, mi ha chiesto se potevo aiutare anche loro e dare suggerimenti per gli ingredienti dei pacchi, con la promessa che alla fine del Covid avremmo fatto una cena coi volontari. Per me è stata un’esperienza bellissima, e si è creato un legame che dura tuttora».

Infatti, da quella promessa è nata una collaborazione che dura ormai da quattro anni. «Quest’anno ho deciso di realilzzare la cena coi ragazzi del De Filippi perché volevo coinvolgerli per fargli scoprire anche un’altra parte del nostro lavoro, che è la solidarietà. E soprattutto valorizzare ingredienti comuni e trasformarli in piatti che possono diventare anche vere opere d’arte» spiega lo chef.

Il progetto prevede che gli studenti delle varie classi di quarta coinvolti vengano divisi in quattro squadre, ognuna dedicata a una portata: antipasti, primi, secondi e dolci. «Questo darà loro sicuramente uno stimolo e insegnerà loro a lavorare in squadra, perché nella ristorazione, come in tutti i lavori, non è il singolo che fa tutto da solo, ma ha bisogno di un team» sottolinea Garzillo.

Dietro alla cena c’è naturalmente il lavoro quotidiano del Banco Nonsolopane, che sul territorio di Varese non si limita alla distribuzione di pacchi alimentari. Come racconta Simona Guffanti, referente del Banco: «dietro al bisogno del cibo spesso si nascondono necessità ancora più profonde, come quella della solitudine». Lei stessa coordina il laboratorio “Il Dono”, dove il cibo fresco donato viene trasformato in conserve e marmellate.

«L’idea quest’anno è di proporre questa nuova cena che raccolga dei fondi per sostenere il banco, proponendola in collaborazione con i ragazzi del De Filippi perché sia un’occasione anche per loro di sperimentare la bellezza della carità e il mettere al servizio di quest’opera anche la propria creatività, il proprio talento – spiega Guffanti – L’esperienza di questa cena, che ormai è alla sua quarta edizione, è sempre comunicare bellezza e gratitudine per quello che abbiamo incontrato e desiderio che si possa incontrare anche in altre persone».

Per informazioni sull’Associazione Banco di Solidarietà Alimentare “NONSOLOPANE” e per informazioni su come partecipare alla cena: Telefono +39 0332 232251, email: segreteria@bancononsolopane.org