Quando la neve imbiancava davvero il Varesotto: il video amarcord girato a Castronno

Le immagini scorrono silenziose, avvolte in quel bianco soffuso che oggi, nelle nostre piazze e lungo le nostre strade, sembra essere diventato solo un ricordo sbiadito o il soggetto di una vecchia cartolina ingiallita. Non è la nevicata del secolo, quella che nel 1985 bloccò l’Italia intera, ma è comunque il ritratto di un inverno che non c’è più, capace di trasformare un normale giorno di dicembre in un’avventura silenziosa e affascinante.

Il 9 dicembre 1990 Flavio Montagner impugnava la sua videocamera a Castronno per immortalare il paese sommerso da una coltre candida e generosa. In quelle sequenze, che Flavio ha voluto condividere con Varesenews, si respira un’atmosfera d’altri tempi, resa ancora più suggestiva dal passaggio delle vecchie automobili dell’epoca. Erano anni in cui l’obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo era ancora lontano dal venire e mettersi in viaggio su quelle strade ghiacciate richiedeva la perizia di autisti provetti o il coraggio (e un po’ di incoscienza) di “piccoli eroi quotidiani”, pronti a sfidare l’aderenza precaria pur di raggiungere la propria destinazione.

Il video non è però solo un esercizio di nostalgia, ma diventa testimonianza visiva di un cambiamento climatico che i numeri del Centro Geofisico Prealpino fotografano con spietata chiarezza. I dati parlano di un mondo che si sta scaldando e di una neve che si fa sempre più rara. Per la stazione di Campo dei Fiori, a 1226 metri di quota, la media della neve cumulata al suolo nel ventennio 1967-1987 era di ben 403 centimetri, una cifra che è crollata a soli 201 centimetri nel periodo 1988-2017. Il dimezzamento è evidente anche a quote più basse: a Varese città si è passati dai 69 centimetri storici ai miseri 33 centimetri degli ultimi decenni.

Riguardare quelle immagini significa fare un viaggio a ritroso in un tempo che pare ormai lontano, e lasciano addosso un po’ di malinconia per un inverno che sapeva ancora di neve e poesia.