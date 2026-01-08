Quando sai di aver indovinato una fotografia, lo senti mentre la stai scattando

Un confronto tra tempi, mondi e linguaggi solo apparentemente distanti ha animato la serata ospitata a Materia Spazio Libero, lo spazio di VareseNews a Castronno. Protagonisti dell’incontro Carlo Meazza e Gigi Soldano, due fotografi accomunati da una lunga esperienza professionale ma da soggetti e ritmi di lavoro profondamente diversi, intervistati da Damiano Franzetti.

Il filo conduttore della serata – in una sala piena – è stato il dialogo tra lentezza e velocità: da un lato la fotografia dei paesaggi, delle transumanze e dei tempi lunghi dell’uomo e della natura; dall’altro quella del motorsport, fatta di istanti rapidissimi, movimenti imprevedibili e decisioni che si giocano in frazioni di secondo. Un’idea nata dal confronto diretto tra i due autori e sviluppata nel corso della serata, mostrando come questi due approcci non siano in realtà opposti, ma profondamente intrecciati.

A rendere immediatamente visibile questo dialogo è anche la selezione di immagini di Meazza e Soldano allestita negli spazi di Materia, grazie alla collaborazione con Fotoclub Varese APS. Le fotografie resteranno esposte per due settimane, offrendo al pubblico la possibilità di approfondire lo sguardo dei due autori anche oltre l’incontro.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente del Fotoclub Varese APS Giuseppe Di Cerbo ha ricordato il valore di queste occasioni di condivisione: «Siamo un’associazione nata nel 1972 e collaboriamo con diverse realtà culturali: mostre, incontri e momenti come questo servono a portare cultura fotografica in tutti i settori», sottolineando come la pluralità di sguardi rappresenti una ricchezza per l’intero territorio.

Durante il dialogo, Gigi Soldano ha raccontato la fotografia sportiva come esercizio di conoscenza e previsione: «Se non conosci lo sport che stai fotografando, puoi essere il più bravo fotografo del mondo, ma non riesci a fare quella foto». Per Soldano, la velocità non è solo tecnica, ma comprensione profonda di ciò che sta per accadere: «Devi prevedere l’azione nei secondi precedenti, perché quando la vedi è già passata». E quando l’immagine arriva, il riconoscimento è immediato: «Quando sai di aver indovinato una fotografia, lo senti dal profondo mentre la stai scattando».

Sul fronte opposto, ma con una tensione simile, Carlo Meazza ha descritto la fotografia come esercizio di pazienza e relazione. Raccontando il lavoro sulle transumanze e sui paesaggi, ha spiegato come il tempo lungo non garantisca il risultato: «Occorre pazienza, saper vedere, e anche accettare di tornare a casa senza aver fatto nulla». Per Meazza, però, la fotografia diventa soprattutto memoria condivisa: «Le fotografie mantengono il ricordo, fanno restare le cose», un modo per dare continuità a incontri e storie che altrimenti sarebbero destinate a perdersi.

Nel corso della serata è emersa con forza una visione comune: al di là dei soggetti e delle velocità, fotografare significa costruire una relazione autentica con ciò che si ha davanti, che si tratti di un pilota lanciato a trecento all’ora o di un pastore che accompagna il proprio gregge lungo sentieri antichi.