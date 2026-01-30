Quattrocento volte Michael. Mazzacane e la passione infinita per l’hockey e per i Mastini

Michael Mazzacane, bandiera dei Mastini, classe 1988 e fratello di Erik, ha tagliato un traguardo notevole: quello delle 400 presenze con la maglia giallonera. Un passaggio che merita una chiacchierata tra una partita e l’altra: tra la vittoria sofferta ai danni del Pergine e la trasferta di Alleghe con cui Varese proverà a consolidare la classifica del Master Round IHL.

Mike, perché ha deciso di giocare ad hockey su ghiaccio? Chi l’ha indirizzata verso questa disciplina?

«Credo sia tutta colpa di mio cugino Salvatore (Sorrenti – n.d.r., altro giocatore storico dei Mastini), che supportato dai miei genitori mi ha instillato la passione per l’hockey su ghiaccio. Ho messo i pattini a 3 anni e non li ho più tolti!».

Parliamo di emozioni, ci racconti il suo momento più triste e quello più gioioso in giallonero.

«Triste non me lo ricordo, forse due anni fa la sconfitta in gara sei di finale, contro Pergine. Il più felice si, anzi ne ricordo tanti. Ma restringendo il campo dire che tra la vittoria della Coppa Italia e il Campionato ecco, scelgo il tricolore!».

Lei è un dottore ortopedico che la sera, anziché indossare il mantello come tutti i super-eroi, infila la maglia numero 27 scorrazzando per i ghiacci del nord Italia. Come mai hai scelto uno sport che non consiglierebbe mai a un suo assistito?

«Beh sì probabilmente viste le problematiche che affliggono alcuni dei miei assistiti, difficilmente lo consiglierei. Ma contro la passione ci si può fare poco. Personalmente, ma tutti in spogliatoio la pensano come me, non pensi alle conseguenze che uno sport di contatto come l’hockey potrebbe avere su di te. Giochi perché ti diverti, e basta».

Poche ore fa era sul ghiaccio, e dal suo stile emergeva come sempre una grinta e una voglia di fare incredibile. Dove si trova la motivazione per scendere con il suo stile? È una cosa che si ha nel DNA o la si può anche apprendere?

«Direi cinquanta e cinquanta: sicuramente la parte “innata” fa molto, grinta e determinazione sono nel tuo modo di essere, però in parte si può insegnare, soprattutto se fai parte di un gruppo unito e coeso. Questo può aiutare molto a crescere sotto questo aspetto».

Al netto delle parentesi milanesi, ci sono state offerte negli ultimi anni che l’hanno tentata?

«No, sinceramente no. Con Milano ho chiuso il rapporto in maniera trasparente e corretta, Varese mi dava come piazza la possibilità di dare vita al mio sogno professionale, e di giocare ad hockey in un ambiente che ho sempre apprezzato. Quindi non mi sono mai guardato attorno, e non mi sono mai messo in condizione di ricevere offerte».

Il ghiaccio non perdona e il tempo passa per tutti. Cosa dice al suo corpo la mattina dopo una partita dura, e dove trova la forza mentale sussurragli: ‘Lo faremo per la 401esima volta!?”

«Tutto credo dipenda dalla passione e dal fatto che mi diverta tantissimo a giocare! Serve molto sacrificio è vero, e soprattutto nel clou della stagione coniugare impegni professionali e sportivi diventa difficile, d’altro canto devo dire che l’hockey serve tanto anche come valvola di sfogo. Vivere la vita di spogliatoio aiuta tantissimo mentalmente, dopo 12 ore di lavoro quelle tre ore servono davvero tanto, a caricare le batterie».

Una professione impegnativa e uno sport che tra allenamenti, partite e trasferte chilometriche chiede molto. Cosa ha dovuto lasciare indietro nella sua vita privata per i colori che ha scelto di vestire per così tanto tempo?

«Alcune cose si perdono è vero, a volte ho trascurato le amicizie, e in parte anche gli affetti: difficile coltivare tutto come si dovrebbe quando passi l’inverno a giocare a hockey. Poi anche la mia passione per i viaggi ne ha risentito. Ma fa parte del gioco. C’è poi da dire che le amicizie, quelle vere, sono rimaste, e per i viaggi c’è tempo!».

400 partite coprono un arco di vita importante, dalla giovinezza alla maturità. Se il Michael di oggi potesse incontrare il Michael dell’esordio nel tunnel degli spogliatoi, quale consiglio gli darebbe per sopravvivere alle tempeste che ha affrontato in questi anni?

«Sembra scontato ma gli direi di godersi tutti i piccoli momenti, che piccoli non sono. I tornei di hockey, i raduni con la Nazionale, quei viaggi incredibili dove ti sentivi parte di un gruppo ma non te ne rendevi conto del tutto. Non almeno nella maniera totale che metabolizzi dopo averla vissuta. Sono momenti unici, che proprio grazie all’hockey ho potuto vivere. Direi di godersi appieno quelle bellissime esperienze».

Il ghiaccio è una superficie che per sua natura non conserva memoria: ogni solco dei pattini viene cancellato dalla rolba. Dopo 400 partite, qual è il segno che sente di aver inciso così profondamente nel cuore che nessuna Zamboni può cancellare?

«Si c’è una cosa che non si cancella: l’ansia del primo ingaggio! E per primo ingaggio intendo la prima partita di ogni campionato, questo vale da sempre, anche quest’anno all’alba delle mie trentasette primavere ho provato la stessa sensazione. E’ un’emozione unica, un percorso che si rinnova facendomi provare una sensazione strana, non sai come andrà. Quindi si il primo ingaggio della prima partita è un segno che rimane indelebile».

Il pubblico di Varese è noto per il suo attaccamento quasi viscerale verso i propri Mastini, soprattutto alcuni, lei è uno di questi. Sul ghiaccio sente questo calore?

«In pista arriva tutto, urla, commenti, sguardi. Sentiamo tutto, nel bene e nel male. Onestamente percepisco da sempre tantissimo affetto, smodato quando le cose funzionano bene, più pacato ma sempre diretto anche quando le cose non girano. Questa cosa del pubblico di Varese “speciale” la si percepisce in maniera concreta e tangibile, e lo sanno bene anche i nostri avversari, che ne hanno profondo rispetto per il nostro pubblico. A Varese negli ultimi quattro anni ho anche raffinato bei rapporti di amicizia con molti tifosi, cose che l’hockey ti consente e che sarebbero impossibili in discipline come il calcio per esempio».

Un messaggio per loro?

«Li voglio ringraziare tutti per il bellissimo rapporto umano, è un pubblico innanzi tutto che conosce questo sport, e questo è un fattore importante. Mi auguro che il palazzetto sia sempre pieno, perché questa cosa ci carica molto. Ed in particolare apprezzo i giovani tifosi, che sono sempre di più e, sarà per la mia età, mi emozionano davvero tanto. È davvero speciale scambiare un cinque quando entriamo sul ghiaccio, o vedere che ti aspettano per salutarti dopo la partita. Sono emozioni stupende che ti fanno venir voglia di giocare altre 400 partite qui a Varese».

IHL MASTER ROUND (sabato 31 gennaio)

PROGRAMMA: Pergine – Appiano (18,45); Aosta – Caldaro (20); Alleghe – VARESE (20,30)

CLASSIFICA: Caldaro 29; Aosta 23; VARESE 19; Appiano 16; Alleghe 15; Pergine 14.