Raggiunte con due settimane di anticipo le 500mila firme per il referendum costituzionale sulla giustizia
L'invito ai cittadini dei Comitati per il No è quello di continuare a firmare e a far firmare fino al 30 gennaio, per dare ulteriore forza alla spinta popolare e contrastare la riforma Nordio
Traguardo raggiunto per la raccolta delle firme tra i cittadini per il referendum costituzionale sulla riforma firmata dal ministro della Giustizia Nordio per la separazione delle carriere dei magistrati.
Oggi, nel primo pomeriggio, il quorum di 500mila firme è stato raggiunto con due settimane di anticipo rispetto al termine fissato per il 30 gennaio. La raccolta firme ha subito un’accelerazione nelle ultime ore, dopo che il Governo ha fissato la data del referendum per il 22 e 23 marzo. Un’iniziativa che, secondo il Comitato promotore, è stata presa per togliere tempo e spazio ai comitati per la campagna elettoralem e per “smorzare” la forza delle firme popolari.
La risposta di cittadini e comitati è stata eloquente: quasi 200mila firme raccolte in 72 ore che hanno portato a raggiungere il quorum con larghissimo anticipo.
L’invito del Comitato per il No ai cittadini è quello di continuare a firmare e a far firmare fino al 30 gennaio, per dare ulteriore forza alla spinta popolare per contrastare la riforma Nordio.
