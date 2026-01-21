Rapina al super, poi taglia le gomme alla pattuglia dei carabinieri: arrestato a Busto Arsizio

Fedina penale corposa, fare risoluto: non si ferma all’alt della guardia del supermercato “Coop“ di Busto Arsizio ma anzi ha una colluttazione che trasforma dunque in una manciata di secondi il furto in rapina.

Ma al momento dell’arrivo dei carabinieri l’uomo taglia le gomme dell’auto di servizio dei militari chiamati dal personale del supermercato, opponendo resistenza a pubblico ufficiale anche agli agenti della polizia di stato intervenuti in supporto al Radiomobile.

È successo in serata martedì a Busto Arsizio, passate le 19, in viale Duca d’Aosta. Il sospettato, subito arrestato per rapina, è un uomo classe 1997, cittadino italiano e con diversi precedenti. Non risultano feriti, ma danni piuttosto importanti che si sommano alle accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto non è stato ancora convalidato, dal punto di vista procedurale l’udienza per direttissima potrebbe avvenire nella giornata di giovedì dinanzi al giudice del tribunale di Busto Arsizio.