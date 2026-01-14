Rapina finita in tragedia a Lonate Pozzolo, Salvini: “Solidarietà a chi si è difeso in casa”
Dopo l’episodio avvenuto in una villetta di Sant’Antonino Ticino interviene il vicepremier e segretario della Lega. Commenti anche da Fratelli d’Italia con il deputato Andrea Pellicini e la consigliera regionale Romana Dell’Erba
Continua a suscitare reazioni politiche la tentata rapina avvenuta in una villetta di Sant’Antonino Ticino, a Lonate Pozzolo, finita con la morte di Adamo Massa, uno dei rapinatori. Sulla vicenda, ora al vaglio della magistratura, è intervenuto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.
«Solidarietà a chi è stato aggredito in casa propria e si è difeso», ha dichiarato Salvini.
Un messaggio di vicinanza al proprietario dell’abitazione è arrivato anche dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini e dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba. «Quanto accaduto a Lonate Pozzolo è un episodio di estrema gravità che impone rispetto e attenzione per le persone coinvolte», ha dichiarato Dell’Erba, ribadendo il principio della legittima difesa in caso di aggressione all’interno della propria abitazione, pur sottolineando il dolore per la perdita di una vita. «Questo fatto di cronaca richiama l’attenzione su un problema che non può essere ignorato: la persistente illegalità presente in alcuni campi nomadi (l’aggressore proveniva da uno di Torino), soprattutto nelle grandi città, dove troppo spesso mancano controlli efficaci e un pieno rispetto delle regole. Servono interventi concreti e un approccio responsabile – conclude il consigliere Dell’Erba – per garantire legalità, sicurezza e tutela dei cittadini onesti. Regione Lombardia continuerà a fare la propria parte, nel rispetto delle leggi e con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza che nessuna comunità dovrebbe più trovarsi ad affrontare».
Ladro ucciso durante una rapina in casa a Lonate Pozzolo, interrogato in Procura il giovane che l’ha colpito
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.