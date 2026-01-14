Rapina finita in tragedia a Lonate Pozzolo, Salvini: “Solidarietà a chi si è difeso in casa”

Continua a suscitare reazioni politiche la tentata rapina avvenuta in una villetta di Sant’Antonino Ticino, a Lonate Pozzolo, finita con la morte di Adamo Massa, uno dei rapinatori. Sulla vicenda, ora al vaglio della magistratura, è intervenuto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.

«Solidarietà a chi è stato aggredito in casa propria e si è difeso», ha dichiarato Salvini.

Un messaggio di vicinanza al proprietario dell’abitazione è arrivato anche dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini e dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba. «Quanto accaduto a Lonate Pozzolo è un episodio di estrema gravità che impone rispetto e attenzione per le persone coinvolte», ha dichiarato Dell’Erba, ribadendo il principio della legittima difesa in caso di aggressione all’interno della propria abitazione, pur sottolineando il dolore per la perdita di una vita. «Questo fatto di cronaca richiama l’attenzione su un problema che non può essere ignorato: la persistente illegalità presente in alcuni campi nomadi (l’aggressore proveniva da uno di Torino), soprattutto nelle grandi città, dove troppo spesso mancano controlli efficaci e un pieno rispetto delle regole. Servono interventi concreti e un approccio responsabile – conclude il consigliere Dell’Erba – per garantire legalità, sicurezza e tutela dei cittadini onesti. Regione Lombardia continuerà a fare la propria parte, nel rispetto delle leggi e con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza che nessuna comunità dovrebbe più trovarsi ad affrontare».