Referendum: a Cantello una serata “In difesa della Costituzione” con Giuseppe Battarino

Si terrà questa sera, sabato 20 gennaio alle 20.45, nella Sala consiliare di Cantello (in piazza Monte Grappa 1), l’incontro pubblico “In difesa della Costituzione – verso il referendum”, promosso dai circoli del Partito Democratico di Cantello, Malnate e Viggiù.

Una serata di confronto con la cittadinanza

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e dibattito sui temi legati alla Costituzione italiana, in vista del prossimo referendum. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, e si propone come occasione per discutere insieme del ruolo delle istituzioni, dei diritti fondamentali e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Relazione introduttiva di Giuseppe Battarino

Ad aprire la serata sarà Giuseppe Battarino, ex magistrato, giurista, divulgatore e scrittore, con una relazione introduttiva che partirà dagli articoli 101 e 102 della Carta costituzionale, dedicati all’ordinamento giudiziario e alla funzione della giustizia. Il suo intervento offrirà spunti per comprendere meglio i temi al centro del dibattito nazionale sulle riforme istituzionali.

Seguirà un dibattito aperto con i presenti, per dare spazio a domande, riflessioni e contributi da parte del pubblico.