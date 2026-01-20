Cantello
Referendum: a Cantello una serata “In difesa della Costituzione” con Giuseppe Battarino
Questa sera – martedì 20 gennaio – alle 20.45 un incontro pubblico per riflettere sul ruolo della Costituzione e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. L’incontro è promosso dai circoli del Partito Democratico di Cantello, Malnate e Viggiù in vista del referendum costituzionale
- pd cantello
- pd malnate
- pd viggiù
- rederendum
- referendum
- referendum 2026
- Valceresio
- weekend
- giuseppe battarino
Si terrà questa sera, sabato 20 gennaio alle 20.45, nella Sala consiliare di Cantello (in piazza Monte Grappa 1), l’incontro pubblico “In difesa della Costituzione – verso il referendum”, promosso dai circoli del Partito Democratico di Cantello, Malnate e Viggiù.
Una serata di confronto con la cittadinanza
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e dibattito sui temi legati alla Costituzione italiana, in vista del prossimo referendum. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, e si propone come occasione per discutere insieme del ruolo delle istituzioni, dei diritti fondamentali e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Relazione introduttiva di Giuseppe Battarino
Ad aprire la serata sarà Giuseppe Battarino, ex magistrato, giurista, divulgatore e scrittore, con una relazione introduttiva che partirà dagli articoli 101 e 102 della Carta costituzionale, dedicati all’ordinamento giudiziario e alla funzione della giustizia. Il suo intervento offrirà spunti per comprendere meglio i temi al centro del dibattito nazionale sulle riforme istituzionali.
Seguirà un dibattito aperto con i presenti, per dare spazio a domande, riflessioni e contributi da parte del pubblico.