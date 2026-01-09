Reggae dal Senegal, solidarietà alimentare e nuovi talenti nel venerdì di Radio Materia

La settimana di rientro dalle festività di Radio Materia chiude, venerdì, con della buona musica reggae, un focus sulla solidarietà e un nuovo appuntamento con le nuove generazioni e i loro talenti di NOIse.

16,30 Soci All Time

Ospiti della puntata di oggi saranno i volontari del Banco Alimentare. Si torna a parlare di solidarietà con una realtà che dal 1996 risponde alla domanda di cibo da parte di persone bisognose avvalendosi di 1.112 organizzazioni partner territoriali e aiutando 213.589 persone bisognose assistite indirettamente attraverso il recupero delle eccedenze alimentari.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Ashraff 30, al secolo Abou Loum, è un musicista reggae molto conosciuto tra Varese e Milano. È arrivato in Italia dal Senegal ormai molti anni fa ed è stato protagonista di un progetto musicale come quello dei Kayamama. Oggi produce la sua musica e canta sia in inglese che nella sua lingua madre, il wolof. Ascolteremo alcuni suoi brani e ascolteremo la sua storia.

20,00 NOIse

Nuovo appuntamento in anteprima (in replica il sabato alle 17) con il podcast di e con Arianna Bonazzi. Protagonisti della puntata sarà il duo Skovolab, ovvero Vasco Salati e Gabriel Zaghi, giovani fotografi e videomaker che ci racconteranno del loro progetto lavorativo.

