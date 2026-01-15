Varese News

Regione Lombardia ha aperto il bando per diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lombardia cerca cittadini maggiorenni da formare come tutori legali per i minori stranieri arrivati soli in Italia

Regione Lombardia cerca nuovi tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale (BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 17 dicembre 2025) il bando che permette ai cittadini di candidarsi per svolgere questo importante ruolo di rappresentanza e tutela.

Un punto di riferimento umano e legale per i giovani soli

L’iniziativa è promossa dal Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e si rivolge a tutti i cittadini lombardi che abbiano compiuto 25 anni e siano disponibili a seguire un percorso di formazione specifica. Il tutore volontario, secondo quanto previsto dalla Legge 47/2017 (cosiddetta legge Zampa), rappresenta legalmente il minore, ne tutela i diritti, ne promuove l’integrazione e vigila sulle sue condizioni di accoglienza, educazione e benessere.

Un impegno concreto per contrastare l’isolamento

«Dove esiste una relazione umana e di fiducia diminuisce il rischio di isolamento, marginalità e coinvolgimento in circuiti di sfruttamento o criminalità – afferma Riccardo Bettiga, Garante regionale – Se adeguatamente accompagnati ed integrati, questi giovani possono rappresentare una risorsa per i territori e per il futuro della comunità».

Il tutore volontario non si limita agli aspetti formali: può davvero fare la differenza nella vita di un ragazzo o di una ragazza arrivati in Italia senza una rete familiare.

Come candidarsi

Il bando resterà aperto per 36 mesi dalla pubblicazione. I cittadini interessati possono trovare tutte le informazioni e il modulo per candidarsi sul sito ufficiale del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lombardia.

Pubblicato il 15 Gennaio 2026
