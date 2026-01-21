Regione Piemonte è interessata a un treno Torino-Malpensa. Il binario c’è già, ma non viene usato da 20 anni

Regione Piemonte è interessata a un ipotetico treno Torino-Malpensa collegamento ferroviario diretto tra il capoluogo piemontese e il principale aeroporto del Nord Italia. Su cui potrebbe muoversi anche Tilo, la società ferroviaria trans-frontaliera.

Il quotidiano torinese La Stampa nei giorni scorsi ha dedicato un approfondimento all’interesse manifestato dalla Regione Piemonte e dalla società ferroviaria svizzera Tilo per l’avvio di un nuovo servizio in grado di rafforzare l’accessibilità allo scalo varesino e migliorare la mobilità interregionale e transfrontaliera.

Tilo è già presente intorno al nodo di Gallarate, nodo strategico del sistema ferroviario lombardo, da cui è possibile raggiungere Malpensa e il Canton Ticino. Al momento, tuttavia, i convogli della società non hanno mai varcato il confine piemontese.

Un’ipotesi che potrebbe però concretizzarsi in futuro, soprattutto in relazione alla possibilità di collegare Malpensa a Novara recuperando infrastrutture ferroviarie già esistenti: è il raccordo (tra Novara e la linea per Malpensa) che fu usato solo per poche settimane, durante le olimpiadi invernali di Torino 2006.

Al centro della foto il binario di raccordo usato nel 2006

Un ruolo centrale lo giocano le Regioni. Come spiegato a La Stampa dall’assessore piemontese ai Trasporti Marco Gabusi, «è in corso un confronto con la Lombardia per sviluppare un progetto condiviso, capace di rispondere in maniera concreta alle esigenze di mobilità dei cittadini e del territorio». L’obiettivo, ha aggiunto l’assessore, è «costruire una soluzione che rafforzi i collegamenti e valorizzi un’infrastruttura strategica come Malpensa».

L’interesse di Tilo è stato confermato dalla stessa azienda con sede a Bellinzona, che è partecipata dalle Ferrovie Federali Svizzere e da Trenord, la società lombarda di servizio ferroviario. In risposta a una richiesta di chiarimento, l’ufficio stampa ha spiegato che «trattandosi di un potenziale sviluppo, richiederà innanzitutto uno studio approfondito di fattibilità tecnica e operativa in accordo con i nostri committenti, Regione Lombardia e Cantone Ticino, così come con le case madri, Trenord e Ferrovie federali svizzere (azionisti al 50% ciascuno)».

Il complesso del bivio Sacconago, in territorio di Busto Arsizio. Il binario a sinistra è il raccordo da Novara verso Malpensa

Fondata nel 2004, Tilo opera con una flotta di 53 treni progettati per il traffico regionale transfrontaliero, su una rete complessiva di 348 chilometri tra Svizzera e Lombardia, servendo 63 destinazioni. Malpensa è già collegata attraverso la linea S50, che unisce Biasca, Lugano, Varese e l’aeroporto passando da Mendrisio, con una frequenza di 60 minuti.

Il possibile sviluppo di un collegamento Novara–Malpensa consentirebbe di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza. Oggi per raggiungere l’aeroporto dal Piemonte occorrono circa 53 minuti, anche a causa del cambio obbligato a Rho e Busto Arsizio (se si va con treni locali) o direttamente a Milano Centrale. Un collegamento diretto potrebbe abbassare drasticamente il tempo.

Occorrerebbe in particolare ricollegare il binario delle FerrovieNord (stazione Novara Nord) a quelli adiacenti della stazione Novara Fs: oggi c’è un paraurti a impedire il passaggio dei convogli.

Il collegamento Torino-Malpensa è un’operazione giudicata «indispensabile» anche da Oti Nord, l’Osservatorio territoriale delle infrastrutture, che la considera strategica per creare una connessione diretta tra la linea ad Alta Capacità Torino–Milano e Malpensa. In questo caso, però servirebbero nuove opere. Se invece si usassero le linee storiche – già esistenti – il collegamento diretto sarebbe già fattibile.