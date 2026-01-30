Rieducazione e servizio alla città: a Busto Arsizio arrivano i lavori di pubblica utilità

La giustizia riparativa entra negli uffici comunali. L’amministrazione di Busto Arsizio ha sottoscritto con il Tribunale di Busto Arsizio due convenzioni quinquennali che permetteranno a persone imputate (in regime di messa alla prova) o condannate a pene detentive brevi di svolgere lavori di pubblica utilità presso l’ente.

L’iniziativa mette a disposizione cinque posti totali: due per gli imputati che richiedono la sospensione del processo con messa alla prova e tre per chi deve scontare pene detentive brevi. I soggetti saranno impiegati principalmente presso il Settore Servizi Sociali di via Roma o in associazioni partner, svolgendo mansioni che spaziano dall’assistenza a persone fragili (anziani, minori, disabili) ad attività amministrative come archiviazione, segreteria e supporto agli uffici.

«La rieducazione non passa solo attraverso la pena, ma anche attraverso la possibilità di fare del bene», ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, presentando il progetto insieme al dirigente del Tribunale Andrea Mollica. «Queste persone saranno risorse preziose per i nostri uffici. Il prossimo obiettivo è estendere questa possibilità anche ai minorenni tramite il Tribunale dei Minori».

I criteri di ammissione

La convenzione prevede maglie strette sulla sicurezza e l’idoneità. Non saranno ammessi soggetti condannati o imputati per reati contro la famiglia, minori o la Pubblica Amministrazione. Ogni candidato dovrà inoltre superare un colloquio conoscitivo per valutare le proprie competenze e l’attitudine al servizio.

Il progetto non è limitato ai soli residenti a Busto Arsizio, poiché la convenzione ha respiro ministeriale, e mira a favorire un reale reinserimento sociale, promuovendo la coesione e la sicurezza attraverso la riparazione del danno alla collettività.

Come presentare domanda

Le disponibilità sono consultabili sul portale del Ministero della Giustizia. Gli avvocati degli interessati dovranno inviare il modulo di richiesta via PEC al Comune (protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it). Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali al numero 0331 390117 o scrivere a servizisociali@comune.bustoarsizio.va.it.