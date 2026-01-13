Varese News

Ripartono i corsi di tango argentino con la nuova stagione di Varese Corsi

Più di dieci corsi con l'inizio del nuovo anno dedicati a tutti gli appassionai di tango. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Con l’inizio del nuovo anno prende il via la nuova stagione dei corsi di Tango Argentino di Varese Corsi, con percorsi pensati per accompagnare gli allievi dai primi passi fino ai livelli avanzati.
Le lezioni sono tenute dai maestri Santiago Victor Mazza e Maria Luisa Taberini e si svolgono presso le Aule e il Salone Motta.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Domenica 18 gennaio – Stage e pratica di apertura stagione

La nuova stagione si apre con una giornata interamente dedicata al tango:

Corsi settimanali 

A partire da lunedì 12 e mercoledì 14 gennaio iniziano i corsi con frequenza settimanale.

Lunedì, dal 12 gennaio:

Mercoledì:

I percorsi sono strutturati per favorire una crescita graduale, lavorando su tecnica, musicalità, interpretazione e connessione di coppia, elementi fondamentali del tango argentino.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
