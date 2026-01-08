Varese News

Ripensare piazza Toti: a Cislago un incontro pubblico per confrontarsi sul progetto di riqualificazione

Giovedì 8 gennaio alle 18 in Sala consiliare un confronto aperto a tutta la cittadinanza per affrontare insieme il percorso di cambiamento di uno dei luoghi centrali del paese

Cislago - piazza Toti

Oggi pomeriggio, giovedì 8 gennaio alle 18, si terrà nella Sala consiliare del Comune di Cislago un incontro pubblico di progettazione partecipata dedicato ai lavori di riqualificazione di piazza Enrico Toti. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere e confrontarsi sul futuro di uno degli spazi centrali del paese.

Il progetto prevede interventi di valorizzazione e messa in sicurezza della piazza e dei tratti stradali adiacenti, in particolare via San Giovanni Bosco e via Don P. Erba. L’obiettivo è migliorare la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai percorsi pedonali e alla mobilità dolce.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del Bando Strade Verdi di Regione Lombardia, che promuove interventi integrati in ambito urbano per la riduzione dell’inquinamento derivante dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Comune invita i cittadini, i residenti della zona e chiunque voglia contribuire con idee e osservazioni a partecipare all’incontro, che sarà condotto dall’Ufficio Tecnico comunale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficioal numero 02 96671047.

08 Gennaio 2026
