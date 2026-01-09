Varese News

Risate serissime con Le Sommelier dei Freakclown allo Sbocc di Cardano al Campo

Tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi e strani suoni, venerdì 9 gennaio alle 21.15 il primo spettacolo dell’anno per la rssegna di circo teatro

09 Gennaio 2026

La Rassegna di Circo Teatro dello Sbocc apre il 2026 venerdì 9 gennaio alle ore 21.15, ospitando una delle compagnie di maggior esperienza e fama nel campo i Freakclown , che alle 21.15 portano in scena il loro spettacolo “Le Sommelier”.

Si tratta di una degustazione ad alto tasso di comicità, uno spettacolo in divenire. Tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore, i Freakclown esplorano il mondo dell’enologia a loro modo, con una comicità fisica ed originale.

I Freakclown, compagnia nata nel 2002 che ha fatto dell’ironia, del circo e del teatro comico il proprio linguaggio, rompendo ogni schema tradizionale.

Ingresso gratuito e uscita con offerta a cappello, come sempre per gli spettacoli ospitati dalla scuola di circo SbocciArte, in via Vittorio Veneto 1, a Cardano al Campo
Prenotazioni a QUESTO LINK.
Per maggiori informazioni scrivere a 347 2785195

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

