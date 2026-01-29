Rispetto e prevenzione: gli studenti del “Cairoli” imparano l’autodifesa

Si è recentemente concluso il primo corso di difesa personale svolto presso il Liceo statale “E. Cairoli” di Varese, un’iniziativa di grande valore educativo e sociale che ha coinvolto studentesse e studenti in un percorso formativo tanto utile quanto significativo.

L’attività, ideata e promossa dal professor Nicola Cattaneo, Docente di Scienze Motorie e Sportive, è frutto di un accordo tra il Liceo e il Corpo di Polizia Locale di Varese con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza preziosa, suggerendo loro strumenti concreti per affrontare situazioni di difficoltà e rafforzando il senso di sicurezza personale.

L’iniziativa è stata sostenuta dal dottor Claudio Vegetti, Comandante Capo, anche con la finalità di favorire una maggiore fiducia nelle istituzioni e nel ruolo educativo della Polizia Locale, e ha visto un’altissima partecipazione degli studenti.

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento agli istruttori della Polizia Locale Alessandro Conte ed Alessandro Piazza, qualificati nelle tecniche operative ed addetti al pronto intervento, che con professionalità, competenza e grande disponibilità, hanno guidato i partecipanti durante tutto il corso», dice il dirigente scolastico Elisabetta Rossi.

«Grazie ad un approccio chiaro, attento e rispettoso dell’età e del contesto scolastico, sono riusciti a trasmettere non solo tecniche di autodifesa, ma anche importanti valori come il rispetto delle regole, la prevenzione, l’autocontrollo e la consapevolezza di sé».

«Doveroso è anche segnalare l’aiuto offerto dall’ Agente Massimo Beverina, ex “Cairolino” e ponte di connessione tra le due realtà, senza il quale l’attività non avrebbe potuto iniziare – conclude la dirigente- . A nome della scuola e di tutti i partecipanti, rinnoviamoil ringraziamento al dottor Claudio Vegetti , Comandante Capo, agli istruttori e alla Polizia Locale, per l’impegno dimostrato e per il contributo offerto alla crescita formativa e civica delle nuove generazioni, con l’auspicio che iniziative come questa possano continuare anche in futuro».