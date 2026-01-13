RMFonline inaugura il 2026 tra politica, comunicazione e un messaggio di pace
Giustizia, legge elettorale, disinformazione e scenari globali: RMFonline lancia il nuovo anno con contributi che invitano a pensare e a scegliere consapevolmente
Il nuovo anno si apre con un numero denso di riflessioni per RMFonline, il settimanale digitale di Radio Missione Francescana, disponibile su www.rmfonline.it.
Tra analisi politiche, approfondimenti culturali e uno sguardo sulle grandi sfide della società contemporanea, l’edizione del 9 gennaio 2026 affronta i temi cruciali del nostro tempo: la riforma della giustizia, la qualità dell’informazione e la ricerca della pace nel mondo.
L’editoriale: il “trasversalismo” secondo Massimo Lodi
Nell’editoriale di apertura, Trasversalismo, Massimo Lodi indaga le dinamiche attuali della politica italiana, partendo dai lavori in corso sulla riforma della giustizia e la nuova legge elettorale. A destra, compattezza su separazione delle carriere e spinta verso un proporzionale con premio di maggioranza; a sinistra, divisioni, tatticismi e – forse – convergenze inconfessabili. Il risultato è un quadro dove la parola “trasversalismo” non è solo categoria analitica, ma anche strategia.
Gianfranco Fabi: “Riscoprire la comunicazione”
In un altro articolo di spessore, Gianfranco Fabi firma Riscoprire la comunicazione, una riflessione sulla crisi dell’informazione nell’epoca della sovraesposizione digitale. Con il supporto di dati del Censis e le parole di Papa Francesco, Fabi denuncia una comunicazione che spesso genera paura anziché speranza, e richiama alla responsabilità condivisa: quella dei giornalisti e quella dei cittadini.
«Conoscere i pericoli e valutare i segnali d’allarme – scrive – appare su questo fronte particolarmente importante», anticipando anche l’appuntamento del 24 gennaio al Salone dell’Oratorio di Biumo Superiore, per la Giornata di San Francesco di Sales.
Robi Ronza presenta il messaggio per la Giornata della Pace
Tra gli articoli da segnalare anche Leone XIV: quale pace, contributo di Robi Ronza, che invita alla lettura del messaggio di Papa Leone XIV in occasione della 59a Giornata Mondiale della Pace. Un documento articolato e profondo, centrato sulla forza “disarmata” della pace cristiana, in netta contrapposizione a una logica globale fondata su potenza, minaccia e riarmo.
Su www.rmfonline.it trovate moltissimi altri interventi con le firme di Sandro Frigerio, Flavio Vanetti, Costante Portatadino e molti altri.
