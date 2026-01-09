“Rompiamo il silenzio”: sabato in Piazza del Garibaldino la mobilitazione per la Palestina

Sabato 10 gennaio, a partire dalle 16:30, Piazza del Garibaldino a Varese diventerà il palcoscenico di una nuova mobilitazione promossa dal Comitato Varesino per la Palestina. Un invito esplicito a “rompere il silenzio” di fronte a un conflitto che, nonostante la narrazione di una tregua apparente, continua a erodere vite e diritti in una drammatica quotidianità.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di agire come una sveglia per un’opinione pubblica che gli organizzatori definiscono anestetizzata. Il momento centrale della manifestazione è previsto tra le 17:00 e le 17:15, quando i partecipanti sono invitati a produrre tutto il rumore possibile. Si tratta di una protesta simbolica, un “fastidio” non violento ma necessario per contrastare la violenza sistematica. Secondo il Comitato, la fase attuale di bassa intensità del conflitto rischia di far sparire la tragedia palestinese dalle cronache, oscurata da altri gravissimi fatti internazionali come quelli in Venezuela o a Crans Montana, permettendo così il proseguimento di quella che viene definita come una vera e propria cacciata dei palestinesi dalle proprie terre.

Il Comitato Varesino per la Palestina, attivo sul territorio dal 2002 per diffondere consapevolezza, sottolinea come la criminalizzazione del sostegno a questa causa sia funzionale a un delirio di dominio che minaccia ormai l’intero equilibrio mondiale. La tesi portata in piazza è che tollerare l’ingiustizia sugli “altri” significhi spostare pericolosamente vicino alle proprie case il confine dell’inaccettabile. Difendere la dignità del popolo palestinese diventa quindi un atto di autoconservazione per tutti, un modo per proteggere il futuro dei propri figli da un destino di privazioni e sopraffazione.

La manifestazione di sabato vuole essere un granello di sabbia negli ingranaggi della violenza, un’occasione per chiunque non voglia arrendersi alla disperazione. Ogni parola e ogni gesto di protesta servono a mantenere acceso quel lumino di speranza verso la costruzione di un mondo diverso. La conclusione del presidio sarà un invito a riconoscersi e unirsi, mettendo sul piatto della bilancia il peso della vita umana e la forza immateriale della coscienza di ciascuno, certi che solo attraverso questa consapevolezza collettiva si possa uscire dall’oscurità del presente.