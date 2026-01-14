Rotary una serata per riflettere sul futuro dell’Europa tra USA e Cina
La serata sarà giovedì 22 gennaio al Panorama Golf di Varese organizzata dai Rotary Club Insubriae – Malnate, Laveno Luino “Alto Verbano”, Tradate e Varese Verbano
I Rotary Club Insubriae – Malnate, Laveno Luino “Alto Verbano”, Tradate e Varese Verbano organizzano una Conferenza Interclub dal titolo provocatorio e stimolante: “Dal disordine nasce il futuro e si chiama cambiamento“, con un focus su quale futuro attende l’Europa stretta tra le due superpotenze mondiali, USA e Cina. ( foto creata con l’intelligenza artificiale)
L’incontro si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 20.30 al Panorama Golf di Varese (via Belmonte 169).
Relatore della serata sarà il professor Giuliano Noci, esperto di strategie globali e vice rettore con delega al Polo Cinese del Politecnico di Milano, noto anche come commentatore nei principali media nazionali e internazionali.
La sua esperienza accademica e internazionale lo rende una delle voci più autorevoli per interpretare gli scenari geopolitici e commerciali che influenzeranno l’Europa nei prossimi anni.
Una serata di approfondimento aperta a soci e ospiti, per capire come prepararsi ai cambiamenti globali che ci attendono.
