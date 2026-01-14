Varese News

Tempo libero

Rotary una serata per riflettere sul futuro dell’Europa tra USA e Cina

La serata sarà giovedì 22 gennaio al Panorama Golf di Varese organizzata dai Rotary Club Insubriae – Malnate, Laveno Luino “Alto Verbano”, Tradate e Varese Verbano

varie

I Rotary Club Insubriae – Malnate, Laveno Luino “Alto Verbano”, Tradate e Varese Verbano organizzano una Conferenza Interclub dal titolo provocatorio e stimolante: “Dal disordine nasce il futuro e si chiama cambiamento“, con un focus su quale futuro attende l’Europa stretta tra le due superpotenze mondiali, USA e Cina. ( foto creata con l’intelligenza artificiale)

L’incontro si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 20.30 al Panorama Golf di Varese (via Belmonte 169).

Relatore della serata sarà il professor Giuliano Noci, esperto di strategie globali e vice rettore con delega al Polo Cinese del Politecnico di Milano, noto anche come commentatore nei principali media nazionali e internazionali.

La sua esperienza accademica e internazionale lo rende una delle voci più autorevoli per interpretare gli scenari geopolitici e commerciali che influenzeranno l’Europa nei prossimi anni.

Una serata di approfondimento aperta a soci e ospiti, per capire come prepararsi ai cambiamenti globali che ci attendono.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.