Rudi Ball, l’ebreo che sfidò i nazisti alle Olimpiadi del 1936
Nel giorno del passaggio della fiamma olimpica a Varese, proponiamo un episodio del nostro podcast sulle storie di hockey. Il protagonista è un giocatore della nazionale tedesca osteggiato dal regime prima dei Giochi di Garmisch
Nel giorno del passaggio a Varese della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, la nostra redazione sportiva ha pensato di confezionare un piccolo omaggio alla storia dei Giochi. Abbiamo infatti preparato una nuova puntata del podcast “Alla Balaustra”, dedicato alla cultura e ai racconti di hockey su ghiaccio.
Il protagonista è Rudolf “Rudi” Ball, funambolico giocatore tedesco che, però, aveva una condizione non irrilevante nella Germania degli anni Trenta. Era di origine ebraica. Ball, spalleggiato dai compagni di Nazionale, sfidò il regime nazista che non lo voleva in pista alle Olimpiadi del 1936, organizzate in casa a Garmisch-Partenkirchen. Ecco la sua storia scritta e letta da Marco Giannatiempo; la cura editoriale è di Damiano Franzetti, regia e montaggio di Orlando Mastrillo.
Alla Balausta è sia una rubrica scritta sia un podcast, entrambi curati dalla redazione sportiva di VareseNews. CLICCANDO QUI trovate tutte le puntate uscite in forma di articolo mentre nel box sottostante potete ascoltare tutti gli episodi audio. I podcast sono disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: vi consigliamo di cliccare “Mi piace” su di essere per restare aggiornati sulle nuove uscite.
