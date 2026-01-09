Sabato in piazza Libertà la premiazione del contest “Saronno Città delle vetrine di Natale”

Si chiude con una festa in piazza la terza edizione del concorso “Saronno Città delle Vetrine di Natale”, promosso da Radiorizzonti InBlu con il patrocinio del Comune di Saronno, del Distretto Urbano del Commercio (DUC) e di Ascom, e con la collaborazione di diverse testate locali, tra le quali SaronnoNews. L’appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 10.45 in piazza Libertà, dove si terrà la premiazione ufficiale delle vetrine più votate e l’estrazione dei premi per i cittadini partecipanti al voto.

Più di cento vetrine in gara

Il concorso, giunto alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione di oltre 100 attività commerciali del centro città, che hanno allestito le proprie vetrine a tema natalizio, suddivise in due categorie: Natale con simboli religiosi e Natale laico.

Il pubblico ha potuto votare le vetrine preferite fino al 6 gennaio, esprimendo una doppia preferenza – una per ciascuna categoria – attraverso il sito radiorizzonti.eu. I voti raccolti sono stati oltre mille, segno di un coinvolgimento sempre più forte della cittadinanza in un’iniziativa che unisce commercio, tradizione e partecipazione.

Premi per vetrine… e votanti

A vincere saranno le vetrine più votate, ma anche quattro cittadini estratti tra coloro che hanno espresso il proprio voto, che riceveranno un riconoscimento durante l’evento di sabato mattina. I nomi dei vincitori saranno annunciati in diretta su Radiorizzonti InBlu alle ore 9.30, mentre la premiazione pubblica seguirà poco dopo in piazza.

Una città che si illumina insieme

“Saronno Città delle Vetrine di Natale” è stata anche quest’anno un’occasione per valorizzare il centro cittadino durante il periodo delle festività, rafforzare il legame tra commercianti e comunità, e celebrare la creatività e l’impegno degli esercenti. Un modo semplice ma efficace per rendere il Natale a Saronno ancora più bello, coinvolgente e condiviso.