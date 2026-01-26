Sala piena al Cinema Nuovo di Varese per ricordare Giulio Regeni
Presentazione in diretta in diverse sale in tutta Italia di "Tutto il male del mondo", documentario sul ricercatore ucciso in Egitto dieci anni fa
Una risposta straordinaria di pubblico ha accolto, nella serata di lunedì 26 gennaio, l’anteprima del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” al Cinema Teatro Nuovo di viale delle Mille a Varese. Una sala gremita ha testimoniato quanto la vicenda del giovane ricercatore, sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016, sia ancora una ferita aperta e un impegno civile condiviso per l’intera comunità.
La proiezione è stata preceduta da un momento di profonda partecipazione emotiva grazie al collegamento con i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all’avvocata della famiglia, Alessandra Ballerini.
Un “eterno presente” contro l’oblio
Il documentario, diretto da Simone Manetti, ricostruisce con rigore le tappe del sequestro e delle torture subite da Regeni. Un lavoro che la famiglia ha scelto di sostenere dopo molti rifiuti a proposte di finzione: «Abbiamo detto di no a film e serie tv perché volevamo essere coerenti con la persona che era Giulio», ha spiegato Paola Deffendi. «Questo è un documentario sul processo, nato da un insieme di persone di cui abbiamo sentito di poterci fidare». Durante la serata è stato inoltre ricordato il prestigioso riconoscimento già ottenuto dall’opera: la consegna del Premio Nastro della Legalità, un tributo al valore civile e al rigore documentaristico del progetto.
L’obiettivo dell’opera non è solo documentare un orrore passato, ma trasformarlo in quello che gli autori definiscono un “eterno presente”: un monito per rivendicare diritti che a Giulio sono stati negati sistematicamente. Il titolo stesso, nato spontaneamente dal cuore della madre durante un incontro con la stampa, descrive l’atrocità delle violenze subite dal giovane.
Orgoglio civico e impegno produttivo
Soddisfazione è stata espressa anche dai produttori per la riuscita di uno sforzo che punta a portare la verità giudiziaria in tutta Italia: «Realizzare un’opera del genere è un motivo di orgoglio non solo professionale, ma soprattutto come cittadino», è stato sottolineato durante la presentazione.
L’evento varesino conferma l’attenzione mai calata sulla ricerca di verità e giustizia, a pochi giorni dal decimo anniversario della scomparsa di Giulio, ribadendo che la sua storia appartiene alla coscienza collettiva di tutti.
