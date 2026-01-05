San Macario celebra l’Epifania con il corteo dei Re Magi

Anche San Macario di Samarate si prepara a celebrare l’Epifania con un appuntamento che unisce tradizione religiosa e momento comunitario. Lunedì 6 gennaio è in programma il Corteo dei Re Magi, promosso dalla Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine insieme al Comitato Cascina Sopra e all’Oratorio San Luigi.

Il ritrovo per i figuranti è fissato alle 14.00 in oratorio, mentre alle 14.45 partirà il corteo dei Magi, concepito come un vero e proprio “viaggio nel tempo”. Il percorso condurrà i partecipanti fino alla chiesa, dove è previsto l’arrivo con la presentazione dei doni e il bacio a Gesù Bambino, momento centrale della celebrazione.

Al termine, la festa proseguirà in piazza con l’arrivo della Befana, accompagnato da momenti conviviali: saranno offerti vin brulé e tè caldo per tutti i presenti.

Il pomeriggio è pensato come un’occasione di incontro aperta a tutta la comunità, all’insegna dei valori della condivisione e della continuità tra passato, presente e futuro, richiamati anche dal tema scelto: Magi di ieri, Magi di oggi, Magi di domani.