Varese News

Lombardia

Sanità, Carra e Astuti (Pd): “Bene la nascita di FibronetCare”

È la prima rete regionale per la fibromialgia, “ma necessaria formazione dei medici e informazione dei cittadini“

Generico 19 Jan 2026

Bene la nascita di FibronetCare, la prima rete regionale dedicata alla diagnosi, alla cura e al supporto dei pazienti affetti da fibromialgia, ma necessaria la formazione dei medici e l’informazione dei cittadini.

«Si tratta – affermano i consiglieri regionali del Pd Marco Carra e Samuele Astuti – di un primo passo avanti, che unisce le diverse fasi   della presa in carico dei pazienti.   La consideriamo   una prima risposta,  certo non   sufficiente, alle diverse proposte che abbiamo avanzato in questi mesi. Nel bilancio di assestamento, a luglio, avevamo ottenuto, con un emendamento, 200 mila euro per la cura delle persone affette da fibromialgia, fondi che però non sono ancora stati stanziati».

«Con l’ultimo aggiornamento dei Lea – continuano i consiglieri dem- la malattia, nelle sue forme più severe, è stata inserita tra le patologie croniche invalidanti, un riconoscimento   che rende ancora più urgente   che la Lombardia si doti degli strumenti necessari alla presa in carico clinica e al diritto all’esenzione.  Per questo, con un ordine del giorno collegato al bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre,   abbiamo chiesto di investire sulla formazione dei medici di base affinchè possano riconoscere   la patologia e indirizzare i pazienti a un percorso di cura e   sull’informazione ai cittadini.  Auspichiamo che la Regione con la nascita di FibronetCare avvii   interventi concreti. Da parte nostra   continueremo la nostra battaglia con i pazienti e le associazioni per   un pieno riconoscimento della malattia”.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.