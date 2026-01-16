Sapere cosa fare in caso di arresto cardiaco, un corso a Besozzo

Sabato 17 gennaio alle 15:00 in Sala in via Zangrilli 14 (al primo piano dell’edifico Centro divers’età) il Punto Salute Besozzo del mese di gennaio propone un incontro gratuito per imparare cosa fare in una situazione d’emergenza per aiutare una persona colpita da arresto cardiaco.

Gian Paolo Poretti, volontario e istruttore di rianimazione e defibrillazione, fornirà tutte le informazioni utili per la rianimazione cardiopolmonare, manovra fondamentale per mantenere il sangue ossigenato in circolo fino all’arrivo dei soccorsi. Durante l’incontro verranno descritte le principali manovre salvavita, tra cui le compressioni toraciche e l’uso del defibrillatore.

«La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti – spiega Gian Paolo Poretti -. Se non si è in grado di intervenire in pochi minuti con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica può sopraggiungere la morte. L’unico modo per poter intervenire in un tempo così limitato è quello di essere in grado di effettuare la rianimazione cardio polmonare e di utilizzare i defibrillatori presenti sul territorio».

«Pomeriggi informativi come questo – commenta l’assessore al Benessere Francesca Pianese – sono il primo intervento verso un paese cardio-protetto. L’obiettivo è diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza. L’amministrazione ringrazia il signor Poretti che con passione si è affiancato in tale importante obiettivo».

Ogni minuto che passa senza la rianimazione cardio polmonare e senza defibrillazione – come confermano dati scientifici – si riducono dal 7 al 10% le possibilità di sopravvivenza. Attraverso l’iniziativa di sabato, l’amministrazione vuole offrire ai cittadini l’opportunità di imparare come intervenire in caso di arresto cardiaco.