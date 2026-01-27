Saronno celebra la Memoria della Shoah tra le pietre d’inciampo e il palco del Giuditta Pasta
Martedì 27 gennaio al mattino la cerimonia istituzionale, e alla sera la rappresentazione serale "Destinatario sconosciuto" al Teatro Giuditta Pasta
Proseguono a Saronno le iniziative in occasione della Giornata della Memoria, organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Anpi, Aned e il Circolo della Bussola
Dopo la serata su Hannah Arendt a Casa di Marta e l’incontro di sabato sui deportati operai e politici, doppio appuntamento nella giornata di martedì 27 gennaio.
La mattinata si apre alle 10 in Comune con la cerimonia istituzionale con la partecipazione della sindaca Ilaria Pagani e di Maria Bastanzetti, Ernesto Banfi e Agostino Legnani, figure che insieme all’amministrazione portano avanti il valore della testimonianza.
Dopo il momento di raccoglimento e il saluto d’onore alle Bandiere, dal Comune si muoverà il corteo verso via Caronni e via Ramazzotti per la deposizione dei fiori presso le Pietre d’Inciampo, i piccoli monumenti diffusi che ricordano i concittadini deportati.
Le celebrazioni proseguiranno in serata al Teatro Giuditta Pasta, dove alle ore 20.45 andrà in scena lo spettacolo “Destinatario Sconosciuto“, per la regia di Fabio Marchisio.
Tratto dal celebre romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor e interpretato da Gianluca Gambino e Valter Schiavone, lo spettacolo propone una riflessione di forte attualità sui meccanismi dell’indifferenza e sulle responsabilità individuali di fronte ai segnali della disumanizzazione.
