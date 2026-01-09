Sciopero negli aeroporti, disagi a Malpensa e Linate: diversi voli cancellati nel corso della giornata
L'agitazione riguarda il personale di terra ma anche quello di due compagnia. L'impatto anche nel pomeriggio e in serata riguarda diverse tratte nazionali ed europee
È una giornata di disagi significativi quella di venerdì 9 gennaio 2026 per i passeggeri in transito dagli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, interessati da uno sciopero del personale aeroportuale (diffuso su altri scali) che sta avendo ripercussioni significative sul traffico aereo. La mobilitazione, proclamata da diverse sigle sindacali, coinvolge in particolare il personale di terra (handling) e si inserisce nel più ampio contesto delle vertenze aperte nel settore del trasporto aereo. A questo si aggiunge lo sciopero del personale di volo di Easyjet e Vueling.
Già alla vigilia risultavano 28 voli cancellati complessivamente tra i due scali, con una situazione in continua evoluzione nel corso della giornata. A Malpensa le cancellazioni hanno riguardato sia collegamenti nazionali sia internazionali, mentre a Linate l’impatto si è concentrato soprattutto sulle rotte europee.
A Malpensa nel pomeriggio risultano cancellati ad esempio il volo per Istanbul operato da Turkish Airlines, oltre a numerosi voli Ryanair diretti verso Palma di Maiorca, Alicante, Budapest, Catania, Dublino e Valencia. Sono stati annullati anche i collegamenti EasyJet per Parigi Charles de Gaulle e Londra Gatwick, il volo per Zurigo di Swiss e quello per Tirana.
Disagi nel pomeriggio e la sera anche a Linate, dove sono stati cancellati i voli per Francoforte e Parigi Charles de Gaulle operati da Air France, oltre al collegamento per Barcellona di EasyJet.
Le ragioni dello sciopero
La protesta è legata principalmente alle richieste di rinnovo del contratto nazionale, al recupero del potere d’acquisto dei salari e al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale aeroportuale, temi già al centro di precedenti mobilitazioni nel comparto. Come previsto dalla normativa, restano in vigore le fasce orarie di garanzia, ma l’impatto sui voli al di fuori di tali orari è stato rilevante.
