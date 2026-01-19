Scomparsa di Pietro Macchione, il cordoglio del Comune di Varese: “Figura di riferimento per la nostra cultura”
Il cordoglio del sindaco Galimberti e dell'assessore Laforgia: «Con la sua attività editoriale trentennale ha dato voce al territorio e costruito la memoria collettiva»
La città di Varese piange la scomparsa di Pietro Macchione, storico editore, studioso e anima di innumerevoli iniziative culturali che per oltre tre decenni hanno dato lustro al territorio. Una perdita che lascia un vuoto profondo nel panorama intellettuale e civico della provincia.
Immediato è giunto il messaggio di cordoglio da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia hanno voluto ricordare l’importanza del suo operato per l’intera comunità.
«Una voce per scrittori e studiosi»
«Pietro Macchione è stato una figura di riferimento nella cultura varesina», si legge nella nota congiunta diffusa da Palazzo Estense. «Attraverso la sua più che trentennale attività di editore ha dato voce a molti scrittori, studiosi, artisti e protagonisti del nostro territorio, favorendo preziose testimonianze a beneficio della memoria collettiva e delle nuove generazioni».
Macchione non è stato solo un imprenditore del libro, ma un vero e proprio agitatore culturale. La sua casa editrice ha rappresentato per anni un approdo sicuro per chiunque volesse indagare la storia locale, le tradizioni e le eccellenze del Varesotto, trasformando ricerche di nicchia in patrimonio condiviso.
L’impegno per la città
Il suo lavoro ha varcato spesso i confini provinciali, portando il nome di Varese all’attenzione di un pubblico nazionale. «Grazie alla sua passione per il mondo del libro e alla sua instancabile attività culturale e civica – concludono Galimberti e Laforgia – ha permesso di promuovere e far conoscere Varese e il territorio a un largo pubblico. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia».
Con la scomparsa di Macchione, Varese perde un testimone attento e un custode appassionato della propria identità, capace di guardare al futuro senza mai dimenticare le radici storiche della sua terra.
