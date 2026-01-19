Varese News

Scomparsa di Pietro Macchione, il cordoglio del Comune di Varese: “Figura di riferimento per la nostra cultura”

Il cordoglio del sindaco Galimberti e dell'assessore Laforgia: «Con la sua attività editoriale trentennale ha dato voce al territorio e costruito la memoria collettiva»

pietro macchione editore

La città di Varese piange la scomparsa di Pietro Macchione, storico editore, studioso e anima di innumerevoli iniziative culturali che per oltre tre decenni hanno dato lustro al territorio. Una perdita che lascia un vuoto profondo nel panorama intellettuale e civico della provincia.

Immediato è giunto il messaggio di cordoglio da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia hanno voluto ricordare l’importanza del suo operato per l’intera comunità.

«Una voce per scrittori e studiosi»

«Pietro Macchione è stato una figura di riferimento nella cultura varesina», si legge nella nota congiunta diffusa da Palazzo Estense. «Attraverso la sua più che trentennale attività di editore ha dato voce a molti scrittori, studiosi, artisti e protagonisti del nostro territorio, favorendo preziose testimonianze a beneficio della memoria collettiva e delle nuove generazioni».

Macchione non è stato solo un imprenditore del libro, ma un vero e proprio agitatore culturale. La sua casa editrice ha rappresentato per anni un approdo sicuro per chiunque volesse indagare la storia locale, le tradizioni e le eccellenze del Varesotto, trasformando ricerche di nicchia in patrimonio condiviso.

L’impegno per la città

Il suo lavoro ha varcato spesso i confini provinciali, portando il nome di Varese all’attenzione di un pubblico nazionale. «Grazie alla sua passione per il mondo del libro e alla sua instancabile attività culturale e civica – concludono Galimberti e Laforgia – ha permesso di promuovere e far conoscere Varese e il territorio a un largo pubblico. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia».

Con la scomparsa di Macchione, Varese perde un testimone attento e un custode appassionato della propria identità, capace di guardare al futuro senza mai dimenticare le radici storiche della sua terra.

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
