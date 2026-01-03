Scontro con un mezzo pesante a Gerenzano, una persona gravemente ferita

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 3 gennaio 2026 a Gerenzano. Un sinistro ha visto coinvolto un mezzo pesante ha provocato il blocco totale della circolazione in un punto nevralgico della viabilità locale. L’allarme è scattato verso le ore 08.30 in via San Giuseppe, all’altezza del sottopasso che collega i comuni di Gerenzano e Turate.

Nello scontro è stato coinvolto un mezzo pesante che ha reso necessario l’immediato isolamento dell’area per permettere le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due auto mediche, oltre i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi e la gestione del traffico.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, tra cui una donna di 61 anni, trasportate d’urgenza negli ospedali. Un ferito è stato portato all’ospedale di Legnano in codice verde, mentre il secondo paziente è arrivato all’ospedale di Varese Circolo in codice rosso, in gravi condizioni.

La strada è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni ancora in corso.