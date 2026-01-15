Varese News

Scontro notturno sul raccordo autostradale tra Gazzada-Varese

L'incidente verso le 22:30. Un uomo di 28 anni trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo

Un uomo di 28 anni è stato soccorso nella tarda serata di giovedì 16 gennaio in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale Gazzada-Varese. (foto d’archivio)

L’allarme è scattato verso le 22:30, richiedendo l’invio immediato dei mezzi di emergenza, allertati in codice rosso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario e trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, con l’arrivo in pronto soccorso registrato poco dopo le 23 in codice giallo. Oltre ai soccorritori della Soreu Laghi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Varese.

Pubblicato il 16 Gennaio 2026
