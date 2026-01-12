Varese News

Varese Laghi

Scontro tra due auto in via Gasparotto a Varese: una persona in ospedale

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:00 di lunedì sera. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i soccorritori del 118 in codice giallo

Generico 12 Jan 2026

Serata di lavoro per i soccorritori in via Gasparotto a Varese, una delle principali arterie di accesso alla città, teatro di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture intorno alle 19:00 di oggi, lunedì 12 gennaio.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, i due veicoli si sono scontrati all’altezza del tratto cittadino, bloccando parzialmente la circolazione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varese, che hanno operato per mettere in sicurezza le vetture incidentate, una delle quali presentava danni rilevanti, e prevenire il rischio di incendi o sversamenti di liquidi.

Il bilancio dei feriti

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone. Ad avere la peggio è stato uno degli occupanti, per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale. I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento al pronto soccorso in codice giallo.

L’intervento ha causato alcuni rallentamenti al traffico cittadino in un orario ancora caratterizzato dal rientro dei pendolari. Le operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica della carreggiata si sono concluse nel corso della serata.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.