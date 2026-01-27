Scopri Iași: Wizz Air lancia il collegamento da Milano Malpensa

Wizz Air prosegue il potenziamento della sua base strategica di Milano Malpensa, consolidando ulteriormente la sua sinergia con SEA, Società Esercizi Aeroportuali. La compagnia aerea, confermando la centralità della sua base lombarda nel proprio network europeo, annuncia oggi l’apertura di una nuova rotta diretta verso Iași, rispondendo così alla crescente domanda di connettività verso l’Europa orientale.

La nuova connessione prenderà ufficialmente il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva. La programmazione prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica: una calendarizzazione studiata appositamente per offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana per una fuga culturale.

Iași, capitale culturale della Romania, (nella foto Wikipedia ) rappresenta una vera gemma nascosta di sorprendente bellezza e profondità storica. Conosciuta come la “Città delle cento chiese” e considerata la capitale culturale della Romania, offre ai visitatori un mix unico di architettura ortodossa, parchi secolari e un’atmosfera universitaria vibrante. Dal maestoso Palazzo della Cultura al Giardino Botanico “Anastasie Fătu”, il più antico del paese, Iași è una meta che invita a un turismo lento e di scoperta, ben oltre i soliti itinerari.

L’introduzione di questa nuova rotta sottolinea il ruolo cruciale di Milano Malpensa nelle operazioni di Wizz Air. Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4.2 milioni di passeggeri dallo scalo (+25.8% sull’anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l’aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore, che continua a unire le comunità e a facilitare gli scambi commerciali e culturali tra i due Paesi.

I biglietti per la nuova rotta saranno acquistabili a partire da oggi, 27 gennaio, sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa – Iași, un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile. Non vediamo l’ora di accogliervi a bordo verso Iași. Let’s WIZZ, Milano”.

La nuova rotta per Iași si aggiunge e rafforza ulteriormente il network della compagnia a Milano Malpensa, dove Wizz Air si conferma come la terza compagnia aerea per quota di mercato. A partire da oggi, il vettore opererà 44 rotte verso 21 Paesi dallo scalo lombardo. Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta.

Attualmente, Wizz Air opera in Italia un totale di 268 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 5 basi, e basando 30 aeromobili quest’anno nel Paese. Terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9,0%), nel 2026 offrirà 27 milioni di posti (oltre 142,1 milioni dall’inizio delle operazioni). I passeggeri prenotati quest’anno superano i 21 milioni (+8% rispetto all’anno precedente), per un totale di quasi 144,4 milioni dall’inizio delle operazioni in Italia.