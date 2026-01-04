Scossone in casa Varesina: via il direttore sportivo Micheli

La Varesina apre il 2026 con una notizia che scuote l’ambiente rossoblù: Damiano Micheli non è più il direttore sportivo della società. La decisione, arrivata tramite un comunicato ufficiale, segna la fine di un lungo percorso, durante i quali Micheli è stato un elemento fondamentale delle Fenici.

Un addio che chiude un’epoca

La nota diffusa dalla società parla di un’interruzione consensuale del rapporto. Il club ha voluto sottolineare la propria gratitudine nei confronti del dirigente, mettendone in risalto la professionalità e il profondo legame umano costruito in tante stagioni di battaglie sul campo. Già durante la scorsa estate, la proprietà aveva aggiunto un tassello all’area tecnica delle Fenici affiancando a Micheli una figura di esperienza come Raffaele Ferrara, arrivato a Venegono Superiore con il ruolo di direttore tecnico. Sarà proprio l’ex dirigente di Pro Patria e Folgore Caratese ad assumere il ruolo di direttore sportivo.

Una crisi di risultati preoccupante

Il ribaltone dirigenziale arriva in un momento di grande difficoltà tecnica per la Varesina. La squadra sta faticando enormemente nel girone B di Serie D, ritrovandosi invischiata nelle zone basse della classifica, una posizione ben lontana dalle ambizioni di vertice dichiarate a inizio stagione. Il dato più allarmante riguarda il rendimento interno: le Fenici infatti non hanno ancora mai vinto una partita davanti al proprio pubblico.

Il saluto della società

Nel congedare il direttore sportivo, il club ha voluto ribadire la massima stima che lega le parti nonostante la separazione. «A Damiano Micheli va il ringraziamento più sentito per essere stato parte integrante e fondamentale della nostra storia. La sua dedizione ha permesso al club di raggiungere traguardi storici. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale e personale».