Scritte naziste nei bagni del Falcone a Gallarate, l’appello di un prof preoccupato «Possibile nessuno si sia accorto?»

Un docente della provincia di Varese ha segnalato la presenza di scritte inneggianti apertamente all’ideologia nazista e fascista, con tanto di svastica, commenti omofobi e antisemiti nei bagni dell’Istituto superiore Falcone di Gallarate.

Un episodio che si potrebbe leggere come uno dei tanti (purtroppo) atti di vandalismo che interessano le scuole, ma la violenza dei messaggi e i loro riferimenti diretti a quella pagina buia della storia hanno impressionato particolarmente l’insegnante (che preferisce rimanere anonimo), soprattutto dal momento che sono passati solo pochi giorni dalla Giornata della Memoria dedicata alle vittime della Shoah.

La lettera dell’insegnante

Buonasera,

sono uno degli oltre 200 docenti della Provincia di Varese che oggi ha partecipato a un incontro nazionale a distanza presso l’Istituto Superiore Falcone di Gallarate.

Nell’intervallo, io e altri colleghi, recandoci nei bagni degli alunni (assenti dalle lezioni), riservati a noi, non abbiamo potuto non notare le scritte che vi allego.

Ci siamo chiesti: ma come è possibile, a soli 4 giorni passati dal Giorno della Memoria, in cui abbiamo ricordato i 6 milioni di ebrei uccisi dal regime nazista?

Possibile che nessuno abbia notato le scritte?

Studenti o personale addetto alle pulizie?

Siamo rimasti tutti impressionati da questo rigurgito nazifascista, che non può e non deve essere sottovalutato dalla Dirigente del Falcone.

Con molta preoccupazione.

Un docente democratico antifascista