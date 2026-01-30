Scritte naziste nei bagni del Falcone a Gallarate, l’appello di un prof preoccupato «Possibile nessuno si sia accorto?»
La scoperta durante la trasmissione di un incontro nazionale a distanza che si è tenuta all'istituto gallaratese, dove hanno partecipato 200 insegnanti da tutta la provincia
Un docente della provincia di Varese ha segnalato la presenza di scritte inneggianti apertamente all’ideologia nazista e fascista, con tanto di svastica, commenti omofobi e antisemiti nei bagni dell’Istituto superiore Falcone di Gallarate.
Un episodio che si potrebbe leggere come uno dei tanti (purtroppo) atti di vandalismo che interessano le scuole, ma la violenza dei messaggi e i loro riferimenti diretti a quella pagina buia della storia hanno impressionato particolarmente l’insegnante (che preferisce rimanere anonimo), soprattutto dal momento che sono passati solo pochi giorni dalla Giornata della Memoria dedicata alle vittime della Shoah.
La lettera dell’insegnante
Buonasera,
sono uno degli oltre 200 docenti della Provincia di Varese che oggi ha partecipato a un incontro nazionale a distanza presso l’Istituto Superiore Falcone di Gallarate.
Nell’intervallo, io e altri colleghi, recandoci nei bagni degli alunni (assenti dalle lezioni), riservati a noi, non abbiamo potuto non notare le scritte che vi allego.
Ci siamo chiesti: ma come è possibile, a soli 4 giorni passati dal Giorno della Memoria, in cui abbiamo ricordato i 6 milioni di ebrei uccisi dal regime nazista?
Possibile che nessuno abbia notato le scritte?
Studenti o personale addetto alle pulizie?
Siamo rimasti tutti impressionati da questo rigurgito nazifascista, che non può e non deve essere sottovalutato dalla Dirigente del Falcone.
Con molta preoccupazione.
Un docente democratico antifascista
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.