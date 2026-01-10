Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews: torna il “servizio bigliettini” per il falò di sant’Antonio 2026

La festa più cara ai varesini è ormai alle porte: Sant’Antonio Abate si avvicina, come ogni gennaio, pronto a rinnovare il suo fascino anche nell’edizione 2026.

Come da tradizione, il fuoco della pira e le bancarelle riempiranno piazza della Motta nelle giornate del 16 e 17 gennaio. Venerdì 16 l’attesa si concentrerà sull’accensione del grande falò, mentre sabato 17 sarà il giorno della benedizione degli animali e dello spettacolare volo dei palloncini colorati.

“SANT’ANTONI DA LA BARBA BIANCA FAMM TRUÀ QUEL CÀ MA MANCA”

La pira di Sant’Antonio Abate rappresenta, secondo la tradizione, il momento in cui affidare al santo un desiderio. È un rito popolare e carico di emozione che i varesini perpetuano di anno in anno, affidando pensieri e speranze a bigliettini destinati alle fiamme del grande fuoco.

Che si tratti di trovare l’amore, del sogno di un bambino, di una preghiera per la salute o di aspettative legate al lavoro, la fiducia verso Sant’Antonio non conosce cedimenti e puntualmente i varesini si radunano per consegnare al falò le loro aspirazioni.

Un ruolo speciale in questa serata spetta ai vigili del fuoco di Varese: impegnati non solo a garantire la sicurezza dell’evento, ma anche a raccogliere i biglietti dei varesini per poi lanciarli in sicurezza tra le fiamme della pira.

SCRIVI IL TUO DESIDERIO QUI SOTTO, A BUTTARLO NELLA PIRA CI PENSA VARESENEWS

Non tutti però, per vari motivi, potranno essere presenti a quella serata: per chi volesse comunque affidare un desiderio a Sant’Antonio, Varesenews rinnova il suo speciale servizio. Come ogni anno, i nostri lettori potranno inviare i loro messaggi tramite il modulo online che trovate qui sotto: i desideri raccolti verranno poi consegnati direttamente nella pira, e documenteremo il tutto con foto e una ormai tradizionale videodiretta su Facebook.

A voi basta compilare il modulo qui sotto, noi poi penseremo a mettere tutti i vostri desideri nella pira a poche ore dall’accensione.

ATTENZIONE: IL TERMINE ULTIMO PER INVIARE I DESIDERI ATTRAVERSO QUESTO MODULO È VENERDì 16 ALLE 12