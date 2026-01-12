Scuole dell’infanzia e Sezioni Primavera: a Varese aprono le iscrizioni per il 2026/2027
Dal 13 gennaio al 14 febbraio i genitori potranno presentare domanda. In programma una serie di open day per conoscere le strutture comunali di Avigno, Bizzozero e San Fermo
Si apre la finestra per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alla sezione Primavera a Varese per l’anno scolastico 2026/2027. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, le famiglie potranno scegliere il percorso educativo per i propri figli, approfittando anche del calendario di open day organizzati per presentare l’offerta formativa.
«La scuola dell’infanzia – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – è il primo segmento del percorso scolastico: una comunità attiva aperta al territorio e alle famiglie. Prenderci cura dei bambini e delle bambine dà senso al nostro lavoro».
Le scuole comunali e come iscriversi
Il Comune di Varese gestisce direttamente tre strutture: la Jolanda Trolli di Avigno (che ospita anche la Sezione Primavera), la Giovanni da Bizzozero nell’omonimo quartiere e la Don Papetti a San Fermo (presso la scuola IV Novembre).
Le domande possono essere presentate in due modalità:
Online: collegandosi al portale varese.ecivis.it nella sezione “Moduli online”.
In presenza: presso l’Ufficio Gestione Scuole Infanzia di Villa Augusta (via San Giusto), solo su appuntamento chiamando lo 0332.255012 o scrivendo a scuole.infanzia@comune.varese.it.
Oltre alle tre comunali, entro il 14 febbraio è possibile iscriversi anche alle sei scuole statali e alle sedici paritarie convenzionate distribuite nei vari quartieri della città.
Requisiti e scadenze
Per la scuola dell’infanzia, la priorità va ai nati entro il 31 dicembre 2023 (che compiono 3 anni nel 2026), ma sono ammessi anche i “primini” che compiono gli anni entro il 30 aprile 2027. Per la Sezione Primavera, le iscrizioni riguardano i nati nel 2024, con precedenza a chi compie i due anni tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2026.
Il calendario degli Open Day
Per visitare le strutture (sempre previo appuntamento telefonico), sono state fissate le seguenti date:
Scuola Jolanda Trolli (Avigno): martedì 13 gennaio (ore 16.00) e martedì 20 gennaio (ore 10.30). Tel. 0332.226048.
Scuola Giovanni da Bizzozero: mercoledì 14 gennaio (ore 16.00) e mercoledì 21 gennaio (ore 10.30). Tel. 0332.262136.
Scuola Don Enrico Papetti (San Fermo): martedì 13 gennaio (ore 10.30) e martedì 20 gennaio (ore 10.30). Tel. 333.4849656.
Orari e servizi per le famiglie
Le scuole comunali garantiscono l’apertura da settembre a giugno, con orari flessibili per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori:
Infanzia: orario standard 7.30 – 17.30. Previsti servizi di pre-scuola (7.30-9.00) e post-scuola (16.00-17.30 con merenda) con un minimo di iscritti.
Sezione Primavera: orario 7.30 – 15.30, con possibilità di uscita anticipata alle 13.00 o tempo pieno fino alle 15.30.
