Sei un’associazione? Vieni a Radio Materia e racconta la tua storia in diretta con Soci All Time

Materia, la nuova sede di VareseNews, ha aperto le porte alle associazioni del territorio, attraverso nuovi progetti e collaborazioni.

Da febbraio dello scorso anno, è attiva una collaborazione con il Csv Insubria, il centro dei servizi per il volontariato presente a Varese e a Como.

Per agevolare la ricerca di volontari, rispondere alle questioni più prettamente amministrative e per dare voce alle realtà presenti in zona, è stato attivato uno sportello aperto con un’operatore del Csv. Al momento l’attività è sospesa, ma presto tornerà ad essere un punto di riferimento per chiunque voglia saperne di più sul mondo del volontariato.

Da lunedì 1 settembre, a Materia, è nata Radio Materia, la web radio dello Spazio Libero di VareseNews. Radio Materia è un laboratorio sociale e culturale, uno spazio aperto alla sperimentazione dove è possibile realizzare trasmissioni radio in diretta, podcast audio e video.

Con la collaborazione di Csv Insubria, è stato realizzato il format radiofonico Soci All Time, uno spazio aperto a tutte le associazioni della provincia di Varese. Ogni giorno, dalle 16:30 alle 17:00, le realtà del terzo settore raccontano in diretta le loro storie, progetti, attività e prospettive.

Raccontaci la tua storia

Il format è aperto a tutte le associazioni in forma gratuita. Se anche tu fai parte di un’associazione e vuoi raccontare la tua storia, puoi compilare il form e verrai ricontattato per fissare l’appuntamento.

Clicca qui per compilare il modulo.