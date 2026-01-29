Sei un’associazione? Vieni a Radio Materia e racconta la tua storia in diretta con Soci All Time
Tutti i giorni, dalle 16:30 alle 17:00 una nuova associazione del territorio si racconta, portando ai microfoni di Radio Materia nuove storie, progetti e prospettive. Se fai parte anche tu di un'associazione, compila il form e vieni a raccontarci la tua storia
Materia, la nuova sede di VareseNews, ha aperto le porte alle associazioni del territorio, attraverso nuovi progetti e collaborazioni.
Da febbraio dello scorso anno, è attiva una collaborazione con il Csv Insubria, il centro dei servizi per il volontariato presente a Varese e a Como.
Per agevolare la ricerca di volontari, rispondere alle questioni più prettamente amministrative e per dare voce alle realtà presenti in zona, è stato attivato uno sportello aperto con un’operatore del Csv. Al momento l’attività è sospesa, ma presto tornerà ad essere un punto di riferimento per chiunque voglia saperne di più sul mondo del volontariato.
Da lunedì 1 settembre, a Materia, è nata Radio Materia, la web radio dello Spazio Libero di VareseNews. Radio Materia è un laboratorio sociale e culturale, uno spazio aperto alla sperimentazione dove è possibile realizzare trasmissioni radio in diretta, podcast audio e video.
Con la collaborazione di Csv Insubria, è stato realizzato il format radiofonico Soci All Time, uno spazio aperto a tutte le associazioni della provincia di Varese. Ogni giorno, dalle 16:30 alle 17:00, le realtà del terzo settore raccontano in diretta le loro storie, progetti, attività e prospettive.
Raccontaci la tua storia
Il format è aperto a tutte le associazioni in forma gratuita. Se anche tu fai parte di un’associazione e vuoi raccontare la tua storia, puoi compilare il form e verrai ricontattato per fissare l’appuntamento.
Clicca qui per compilare il modulo.
