Semi di memoria alla “Manzoni”: a Morosolo il futuro si costruisce ricordando

Non è mai troppo presto per parlare di memoria, né per avvicinare i più piccoli all’importanza del ricordo come argine contro l’indifferenza. Con questa consapevolezza, gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria “A. Manzoni” hanno vissuto una mattinata di intensa riflessione in vista del 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Grazie al prezioso contributo dell’AGM (Associazione Genitori Morosolo), la compagnia “Teatro del Sole” ha portato in scena “Granelli di Sabbia”. Lo spettacolo ha visto protagonista un unico attore che, in una scenografia essenziale ma evocativa, ha saputo catalizzare l’attenzione dei giovani spettatori per un’intera ora.

Fondamentale il supporto del tecnico luci e suoni, capace di proiettare immagini e voci che hanno reso il racconto vivo e toccante.

Il coinvolgimento è stato totale: i bambini hanno seguito ogni parola e ogni fascio di luce con occhi attenti e partecipe silenzio, dimostrando come, se trattati con il linguaggio giusto, anche i temi più complessi possano arrivare al cuore dei più piccoli.

Al termine della rappresentazione, la palestra della scuola è stato travolto da un fiume di domande. Gli alunni hanno dimostrato una capacità critica e un interesse straordinari, interrogandosi sul passato per provare a comprendere il presente.

L’iniziativa ha confermato che educare al ricordo è l’unico modo per far sì che certe pagine della storia non si ripetano. Oggi alla Manzoni si è seminata consapevolezza: è sulla sensibilità di questi bambini che contiamo per costruire un mondo migliore, domani.