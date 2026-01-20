Servizio Civile Universale: a Lonate Pozzolo un incontro per orientarsi tra i progetti

Appuntamento martedì 11 febbraio alla Sala Bosio. Esperti e volontari spiegheranno come accedere al bando nazionale e quali opportunità offre il territorio per i giovani tra i 18 e i 28 anni

Il bando nazionale per il Servizio Civile Universale è alle porte – l’uscita è prevista per metà marzo – e per i giovani del territorio è tempo di informarsi. Per aiutare i ragazzi tra i 18 e i 28 anni a compiere una scelta consapevole, martedì 11 febbraio 2026 si terrà a Lonate Pozzolo un incontro informativo gratuito.

L’appuntamento è fissato dalle 18.00 alle 19.30 presso la Sala Bosio del Comune (via Cavour 20). Si tratta di un’occasione strategica per capire non solo cos’è il Servizio Civile, ma anche come affrontare le selezioni e quali sono i progetti concreti attivi nella zona.

Un anno per la comunità e per il futuro

Il Servizio Civile rappresenta un anno di crescita personale e professionale: un impegno che permette di dare un contributo alla comunità acquisendo competenze spendibili nel mondo del lavoro. Durante la serata verranno analizzati i requisiti d’accesso, le modalità di partecipazione e il tipo di impegno richiesto.

Le voci dei protagonisti

A guidare l’incontro saranno esperti del settore e ragazzi che hanno già vissuto questa esperienza: Morena Tervisio, Responsabile dell’Ufficio Servizio Civile di CSV Insubria, illustrerà gli aspetti tecnici e burocratici; Luca Correnti, Nusch Mortazavi e Giulia Capalbo, giovani operatori attualmente in servizio, racconteranno la loro testimonianza diretta per offrire uno sguardo autentico sulla quotidianità dei progetti.

L’iniziativa è inserita nel Progetto Fuor!classe, promossa da CFP Ticino Malpensa con la collaborazione di CSV Insubria ETS e il contributo di Regione Lombardia.