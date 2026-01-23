Settanta grammi di eroina nello zaino, un arresto delle Volanti a Varese

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di 42 anni, cittadino italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha segnalato all’Autorità Amministrativa un altro italiano di 36 anni per detenzione di droga per uso personale.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio di pattuglia per il controllo del territorio svolto dai Poliziotti di quartiere della Questura di Varese all’interno del centro commerciale “Le Corti”. Gli agenti hanno notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi dei camerini di un negozio di abbigliamento. In particolare, uno dei due, alla vista dei poliziotti, ha riposto frettolosamente uno zaino all’interno di un camerino, comportamento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli operatori.

I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo e alla perquisizione dei due soggetti, entrambi risultati gravati da precedenti di polizia. Il trentaseienne è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina ed è stato pertanto segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Diversa la posizione dell’altro uomo: nello zaino del quarantaduenne, residente in provincia di Varese, gli agenti hanno rinvenuto circa 70 grammi di eroina, suddivisa in confezioni termosaldate, barattoli e piccoli contenitori, oltre a 1.560 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata successivamente estesa al veicolo e al domicilio dell’uomo, dove è stato trovato ulteriore stupefacente del tipo eroina e hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui due bilancini di precisione.

Al termine degli accertamenti, la droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Il quarantaduenne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.