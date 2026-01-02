Settantenne disperso nei boschi a Barasso ritrovato all’alba in ipotermia a Gavirate

Un uomo di 70 anni è stato ritrovato all’alba di oggi, in stato confusionale e con sintomi di ipotermia, in una zona impervia del Parco delle Cinque Piante, nel comune di Gavirate. Era disperso dalle 23.20 di ieri sera, dopo una caduta nei boschi di Barasso.

A lanciare l’allarme è stata la figlia dell’uomo, contattata telefonicamente dal padre subito dopo l’incidente. Da lì è scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, con l’intervento coordinato dei vigili del fuoco e delle unità di soccorso specializzate.

L’intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dotata di autopompa e un’Unità di Comando Locale (UCL), affiancata dalle squadre di terra provenienti dalla sede distaccata di Laveno e da quella centrale di Varese. Fondamentale il supporto delle unità specializzate in topografia applicata al soccorso (TAS) e dei piloti di droni (SAPR).

Per restringere l’area delle ricerche è stata utilizzata anche la tecnologia “IMSI catcher”, in grado di localizzare la posizione del cellulare del disperso. Proprio grazie all’analisi dei dati relativi all’ultima cella telefonica agganciata, i soccorritori hanno potuto concentrare gli sforzi in alcune zone mirate.

Ritrovato dopo ore di ricerche

Dopo ore di perlustrazione in aree boschive e poco accessibili, l’uomo è stato individuato intorno alle 5 del mattino in località Parco delle Cinque Piante, nel territorio comunale di Gavirate. Era in stato confusionale e presentava sintomi di ipotermia, ma cosciente.

I soccorritori gli hanno prestato le prime cure sul posto, lo hanno imbarellato e trasportato fino a un’area raggiungibile dai mezzi sanitari. È stato infine affidato al personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. Alle operazioni ha partecipato anche la Protezione Civile locale, impegnata al fianco dei vigili del fuoco nelle operazioni notturne.