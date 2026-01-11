Sguardi selvaggi e viaggi italiani: due serate d’autore alla Cinefoto di Domodossola

Il Gruppo Fotografico Ossolano La Cinefoto inaugura il 2026 con due appuntamenti dedicati alla fotografia come racconto, esperienza e relazione con i luoghi. Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno a Domodossola nella sede di via Paolo della Silva 24, con inizio alle ore 21.

Venerdì 23 gennaio sarà ospite Kaan Marko Kizil, fotografo e videomaker professionista nato a Milano e cresciuto a Romentino, nel Parco Naturale della Valle del Ticino. Proprio il contatto diretto con la natura e la fauna selvatica ha segnato il suo percorso: dall’osservazione paziente degli animali durante l’infanzia a una professione che oggi lo porta a viaggiare in diverse parti del mondo per documentare la vita animale e accompagnare le persone nell’esperienza dell’osservazione. Negli ultimi anni, il suo sguardo si è rivolto con particolare intensità agli ambienti artici, territori estremi che sente profondamente affini.

Il progetto “Sguardi Selvaggi” è una raccolta di immagini di fauna incontrata durante questi viaggi, ma soprattutto un esercizio di empatia: attraverso sguardi, posture e azioni, Kizil prova a intercettare ciò che gli animali comunicano senza parole, restituendo una relazione silenziosa ma potentissima tra osservatore e osservato.

Il mese si chiuderà venerdì 30 gennaio con l’incontro guidato dal presidente del gruppo, Carlo Venturato, che presenterà tre viaggi fotografici molto diversi tra loro ma uniti da uno sguardo personale e narrativo. Venezia, città unica e controversa; Sicilia, racconto visivo lungo la costa meridionale da Siracusa a Mazara; e Il mare d’inverno, una sequenza di paesaggi spogli e silenziosi, lontani dalle folle estive, chiuderanno il programma con immagini di calma, luce e solitudine.