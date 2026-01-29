Si avvicina il Trofeo Binda con la “benedizione” del ministro Giorgetti

Il ciclismo italiano si è dato appuntamento a Roma in occasione della presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026, avvenuta alla Camera dei Deputati alla presenza di tutti gli organizzatori di corse di livello nazionale e internazionale. All’evento non potevano mancare le delegazioni delle principali corse di casa nostra, ovvero Tre Valli Varesine e Trofeo Binda.

La visita nella Capitale della Cycling Sport Promotion – la società del Trofeo Binda di Cittiglio – si è però estesa a un ulteriore incontro istituzionale: il presidente Mario Minervino ha infatti incontrato al MEF il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti che ha manifestato grande interesse per le gare femminili in programma il prossimo 15 marzo. Alla riunione hanno preso parte anche i tre sindaci – Rossella Magnani per Cittiglio, Enrico Bianchi per Luino e Ivan Vargiu per Maccagno con Pino e Veddasca – direttamente interessati dall’edizione 2026 della classica del pedale rosa.

Al di là dell’aspetto sportivo, il ministro Giorgetti ha puntato la propria attenzione verso l’ampio programma di iniziative che accompagna l’evento ciclistico lungo tutto l’anno. Accanto al Trofeo Binda infatti, vanno in scena eventi e incontri legati a educazione stradale, sicurezza, sostenibilità ambientale, corretti stili di vita, rispetto delle regole e contrasto a ogni forma di violenza con particolare attenzione a bambini e ragazzi delle scuole del territorio.

Lo scorso 22 gennaio, proprio dalle scuole di Cittiglio, ha – per esempio – preso il via la nuova edizione di “Pedala, Pedala in Sicurezza”, incontri sull’educazione stradale curati in collaborazione con le forze dell’ordine e aperti agli alunni di quarta e quinta elementare. Nei vari incontri formativi quest’anno saranno oltre 300 i giovanissimi coinvolti nei paesi circostanti. Giorgetti si è detto colpito dall’intensità e dalla coerenza di un programma che utilizza lo sport come strumento educativo e sociale, capace di parlare a mondi diversi e di lasciare un’eredità concreta nei territori attraversati dalla corsa.

Intanto proseguono le attività preparative per il grande evento sportivo del 15 marzo che coinvolgerà tutta la Valcuvia. Anche nel 2026 il programma comprende due gare: al mattino (dalle 9) spazio al Piccolo Trofeo Binda “Valli del Verbano” dedicato alla categoria Juniores e valido per la Coppa delle Nazioni UCI. Alle 13 invece scatterà il 27° Trofeo Alfredo Binda valido per il World Tour femminile; le partenze sono previste a Luino, gli arrivi come sempre a Cittiglio sul traguardo di via Valcuvia. Le prove saranno presentate ufficialmente lunedì 2 febbraio in Regione Lombardia a Milano alla presenza di Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega a Sport e Giovani.