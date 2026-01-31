Si torna a sciare al Passo Forcora: domenica 1 febbraio riaprono gli impianti

Il Passo Forcora si prepara a rimettere gli sci ai piedi. Dopo le recenti nevicate, domenica 1 febbraio è prevista la prima apertura stagionale degli impianti, come annunciato da Forcora Ski – Funivie del Lago Maggiore srl. Una buona notizia per gli appassionati, con una precisazione importante: sabato 31 gennaio l’impianto resterà chiuso.

Domenica si scia, sabato impianti fermi

La neve caduta nei giorni scorsi consente l’avvio della stagione, anche se le condizioni restano legate all’andamento delle temperature. «La neve non è molta ma, salvo rialzi improvvisi, l’impianto sarà aperto» fanno sapere dalla società che gestisce la skiarea. Le piste sono state preparate con attenzione e gli impianti di risalita risultano controllati e sicuri. L’apertura degli impianti è fissata per le 9, con il ristorante di montagna operativo per accogliere sciatori e visitatori.

La skiarea della provincia di Varese

Il Passo Forcora si trova nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, a pochi chilometri dal confine svizzero, ed è l’unica località sciistica della provincia di Varese, raggiungibile dal capoluogo in circa 50 minuti. La skiarea offre una pista principale di media difficoltà che collega il passo, a 1179 metri, con la cima del Monte Cadrigna a 1304 metri, servita da uno skilift lungo circa un chilometro.

La località è particolarmente adatta alle famiglie: sono presenti scuola sci per adulti e bambini in collaborazione con il CAI Luino, una pista per bob e slittini e il servizio di noleggio per sci, snowboard, ciaspole e attrezzature per la neve.

Per chi preferisce lo sci d’alpinismo o le escursioni con le ciaspole, la zona offre diversi itinerari lungo la Valle Veddasca e sulle cime della cresta italo-svizzera. Dalla vetta del Monte Cadrigna lo sguardo spazia sul Lago Maggiore e sulle cime del Monte Rosa e del Gottardo.

Come raggiungere la Forcora

Il Passo Forcora è raggiungibile da Maccagno percorrendo la strada provinciale 5 che sale lungo la Val Veddasca fino ai 1179 metri del valico, oppure, per chi arriva dalla Svizzera, passando dalla dogana di Indemini.