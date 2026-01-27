Si viaggia e si ringiovanisce su Radio Materia, dal Portogallo ad Oggiona in mongolfiera

Anche oggi, martdì, Radio Materia vi terrà compagnia con molti nuovi contenuti da ascoltare. Voleremo in Portogallo con l’intervista al responsabile sport della municipalità di Vila Nova de Famalicao, poi saliremo sulla mongolfiera di Arcadia Fly Team e passeremo a trovare i giovani dell’associazione CAOSS si Oggiona con Santo Stefano, per atterrare tra le cascine lombarde del nostro territorio fino a sera quando esploreremo la lettera P con il nostro programma serale ABC.

16,30 Soci All Time

L’amico di Materia Stefano Bottelli di Stare Bene Insieme Aps ha portato in radio una delegazione della municipalità di Vila Nova de Famalicao, una città portghese dove da oltre 20 anni c’è un progetto dedicato all’invecchiamento attivo che oggi è arrivato a coinvolgere 5 mila persone e oltre 30 tra allenatori, fisioterapisti e associazioni sportive. Il responsabile del settore sport e salute della municipalità Rui Baptista ci ha raccontato come funziona questo progetto insieme ad Abrao Costa, formatore di Erasmus + e a Stefano che porta avanti da qualche anno un progetto simile nel nostro territorio.

17,10 Provinciali

Nuova puntata del podcast firmato da Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni realizzato nei nostri spazi e dedicato alle storie di successo partite dalla nostra provincia. Protagonista sarà la Gen Z con Nicholas e l’associazione Compagnia Attiva Oggiona Santo Stefano.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Pilotare una mongolfiera. Chi non lo ha sognato almeno una volta? Ne parleremo con Stefano Venegoni di Arcadia Fly Team che ci racconterà questa romantica passione che ci porta alle origini del volo e alle storie che nel tempo abbiamo ascoltato sin da bambini.

18,45 La biblioteca di Materia

Il nostro bibliotecario Ferdinando ci farà viaggiare tra le origini della nostra civiltà rurale attraverso i libri presenti nella biblioteca dello spazio libero di Varesenews. Parleremo di cascine in Lombardia.

21,00 ABC

Cosa vi fa venire in mente la lettera P? Partire? Provare? Percorrere? Raccontatelo a Gian Paolo e Alessandro, conduttori della trasmissione serale del martedì tra musica e aneddoti incredibili. Per farlo potete scrivere un whatsapp al 3534848857.