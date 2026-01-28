Siccità, incendi e alluvioni: la Sardegna costruisce la sua resilienza con l’UE

La Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo è tra le 62 nuove regioni europee selezionate per partecipare al progetto Pathways2Resilience, il programma della Commissione Europea per promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto, denominato TPMBiosphere4Climate, sarà coordinato dal Parco naturale regionale di Tepilora, cuore operativo e simbolico della Riserva, in collaborazione con le società Basi Comunicanti (La Spezia) e Smart Revolution (Torino).

Resilienza climatica nei territori più fragili

Pathways2Resilience è un’iniziativa faro della Missione UE per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che coinvolge 100 enti locali e regionali rappresentativi di oltre 100 milioni di persone. L’obiettivo è costruire strategie concrete di resilienza climatica, fondate su partecipazione, evidenze scientifiche e governance integrata.

In Sardegna, il progetto coinvolgerà i cittadini dei 17 Comuni della Riserva TPM, l’unica Riserva della Biosfera Unesco sull’isola. I rischi climatici principali individuati sono: inondazioni costiere e fluviali (43%); stress termico (36%); siccità (21%).

Una strategia per il futuro

«Partecipare a questo progetto significa avere una straordinaria opportunità di studio e analisi per la nostra Riserva», spiega Martino Sanna, presidente del Parco di Tepilora. «Le nostre comunità sono già state segnate da eventi estremi: alluvioni nel 2013 e 2020, incendi boschivi devastanti, ondate di calore sopra i 40°C. Con TPMBiosphere4Climate costruiremo modelli di adattamento che potranno essere replicati anche in altre aree del Mediterraneo».

Il progetto riceverà un finanziamento di 210.000 euro a fondo perduto, oltre a strumenti di formazione, tutoraggio, consulenza tecnica e scambio di esperienze tra territori europei. Entro 18 mesi, dovrà essere definita una strategia di resilienza climatica completa di piano d’azione e investimenti.

Dall’Europa un sostegno concreto

«Pathways2Resilience aiuta la Missione UE a raggiungere i suoi obiettivi – ha dichiarato Elina Bardram, responsabile dell’Adattamento presso la Commissione Europea – offrendo supporto personalizzato e occasioni di apprendimento tra pari per rafforzare la resilienza regionale».