Sicurezza a Biandronno: l’opposizione chiede un Consiglio comunale straordinario

Un pacchetto di proposte operative, nate dall’ascolto dei cittadini e dal confronto diretto emerso durante l’assemblea pubblica sulla sicurezza, è stato depositato in Consiglio comunale dai consiglieri di opposizione di Biandronno Più, con il sostegno del consigliere Andrea Tieppo.

L’obiettivo: rafforzare in modo concreto la sicurezza sul territorio comunale attraverso interventi immediatamente attuabili.

Quattro mozioni per un paese più sicuro

Le mozioni presentate toccano aspetti chiave della sicurezza urbana e stradale:

Videosorveglianza ai varchi: installazione di telecamere nei punti di accesso al paese, per monitorare i flussi e facilitare eventuali indagini.

Rafforzamento della Polizia Locale: modifica degli orari di servizio per garantire una maggiore copertura nelle fasce orarie più esposte ai furti, e avvio di collaborazioni con i Comuni vicini e le forze dell’ordine, come Carabinieri e Polizia di Stato.

Comitati di prossimità: istituzione di gruppi tra cittadini e vicini di casa, con l’intento di rafforzare il controllo informale del territorio e favorire relazioni di vicinato come deterrente alla microcriminalità.

Illuminazione e segnaletica: rifacimento delle strisce pedonali e miglioramento dell’illuminazione in sedici attraversamenti pedonali lungo la Strada Provinciale, per aumentare la sicurezza stradale, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Richiesto un Consiglio comunale aperto

A supporto delle mozioni, i consiglieri hanno invocato l’articolo 42 del Regolamento del Consiglio comunale, che prevede l’obbligo di convocazione dell’assemblea entro venti giorni dalla richiesta, qualora sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri.

Non solo: si chiede anche che la seduta sia aperta al pubblico e che, al termine dei lavori, venga dato spazio agli interventi dei cittadini presenti in sala.

“Servono scelte, non slogan”

«Crediamo che la sicurezza non si costruisca con gli slogan, ma con scelte operative, organizzazione e investimenti mirati – spiegano i promotori –. Le nostre proposte sono frutto dell’ascolto diretto della popolazione, e vogliamo che diventino strumenti reali al servizio della comunità».

Da qui anche la richiesta di un Consiglio straordinario, per abbreviare i tempi dell’iter istituzionale: «La sicurezza non può attendere», sottolineano i consiglieri, che si dicono pronti a un dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale, nell’auspicio che queste proposte vengano condivise e tradotte in azioni concrete.

Il sindaco Porotti: “Molte questioni sono già state affrontate”

Il sindaco Massimo Porotti assicura: «Il regolamento dice che va fatto e quindi lo convocherò e affronterò tutte le questioni a viso aperto con lo stile costruttivo della mia maggioranza».

Sui singoli temi indicati, Porotti spiega che sono noti all’amministrazione e che si è già attivata e su molte questioni e a buon punto: « Sulle questioni siamo già in fase avanzata di progettazione per attuarle in tempi brevi. Pensano di potersi attaccare qualche medaglietta con questa iniziativa? Mah… Comunque mi atterrò al regolamento e convocherò al più presto questa assemblea pubblica».